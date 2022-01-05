Преемник Назарбаева позвал на помощь войска Путина

Российские и белорусские военнослужащие вскоре зайдут на территорию Казахстана для разгона протестующих

Вечером в среду, 5 января, от президента Казахстана, где уже четвертые сутки полыхают массовые протесты граждан, прозвучало обращение за помощью к партнерам по Организации договора о коллективной безопасности. Иными словами — Касым-Жомарт Токаев попросил военной подмоги со стороны Российской Федерации.

Такую информацию сообщают росСМИ, передает "Телеграф".

По мнению Токаева, его решение можно назвать своевременным и уместным. Президент Казахстана уверен: российские и белорусские силовики помогут местным правоохранителям подавить вспыхнувшие протесты.

Также политик назвал протестующих террористами, а их действия — настоящим актом агрессии.

"Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии", — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев во время своей пресс-конференции.

Говоря о международности "террористических банд" политик, вероятно, намекнул на разгоняемые российскими пропагандистами фейки о том, что к протестам в Казахстане якобы причастны украинские граждане.

Отметим, что в Кремле уже заявили — они готовы предоставить всю необходимую помощь. Представители ОДКБ отметили, что российские и белорусские военнослужащие уже в ближайшее время прибудут на территорию Казахстана для подавления массовых протестов. В течении ближайшего часа российскому президенту Владимиру Путину должны доложить, когда именно все будет готово для отправки армии.

Вместо справки. Упомянутая ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) является военно-политической международной организацией, в которую, помимо Казахстана, Беларуси и РФ, входят также Армения, Киргизстан и Таджикистан. Она основана в 1992 году и предполагает защиту территориально-экономического пространства государств-участников договора от любых внешних агрессий, террористов или масштабных природных катастроф.

Напомним, ранее "Телеграф" давал подробную детализацию протестов в Казахстане, которые длятся уже несколько дней. Напомним, что изначально люди вышли на улицы из-за резкого повышения цены на газ. Затем был сформирован более развернутый список требований к представителям власти.

Также мы писали, что наибольшее количество столкновений между протестующими и военнослужащими приходятся на город Алматы. Здесь даже возник пожар в здании горсовета, а чуть позже был захвачен международный аэропорт.