Протесты в Казахстане охватили все крупные города: карта и последние новости

Массовые протесты охватили минимум пятнадцать крупных городов по всей стране

С воскресенья, 2 января, на территории Казахстана местные жители устраивают массовые протесты. Изначально люди вышли на улицу из-за значительного повышения цен на газ, а затем оформили список из новых требований к президенту и правительству.

"Настоящее время" рассказало, какой остается ситуация в самых крупных городах Казахстана, передает "Телеграф".

Коротко о происходящем

Акции протеста, которые изначально были сугубо мирными и касались только экономических вопросов, быстро переросли в серьезные стычки с правоохранителями.

По состоянию на 5 января наибольшая активность митингующие проявляют в городе Алматы. В целом же протесты охватили минимум 15 больших городов страны.

Конкретно по населенным пунктам

В разных регионах Казахстана ситуация имеет свою динамику и отличия. Единственное, что объединяет все 15 "точек" — это массовые митинги местного населения.

Карта протестов в Казахстане на 5 января

В Алматы и Актобе протестующие смогли захватить здания местной власти. В Алматынском горсовете даже вспыхнул серьезный пожар, который обхватил несколько этажей здания. При этом внутри оставались люди.

В Актау, Усть-Каменогорске и все той же Алматы на улицах присутствуют военные. Они вооружены, а также имеют достаточно бронетехники для разгона протестующих. Это не помешало участникам митинга остановить одну из таких машин.

Также в отдельных городах Казахстана объявлен режим чрезвычайного происшествия — ограничения коснулись уже упомянутых Алматы и Актау, а также столицы Нур-Султана (бывшей Астаны).

Еще в Алматы протестующие решились устроить беспорядки на улицах. На такие крайние меры они пошли из-за попыток жестких разгонов со стороны правоохранителей — применялась вода, дымовые шашки и оружие.

В целом же, митинги также продолжаются в Костанае, Кокшетау, Семее, Павлодаре, Шымкенте, Уральске, Жезказгане, Талдыкоргане и Жанаозене.

Напомним, ранее "Телеграф" давал промежуточные итоги четвертого дня протестов в Казахстане. Среди прочего митингующим удалось добиться отставки главы местного СНБО, экс-президента Нурсултана Назарбаева.

Также мы писали, как на происходящее в стране реагирует действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.