Отключен интернет, на улицах взрывы и стычки с полицией: что происходит в Казахстане на третий день протестов (видео)

Митинги охватили многие города-миллионники Казахстана.

В Казахстане продолжают усиливаться протесты. В ночь на среду, 5 января, они переросли в массовые столкновения с полицией в Алматы — крупнейшем городе страны. Митингующие жгут машины полиции.

Об этом сообщает информагенство KazTAG.

Горели около четырех машин, одна из которых позднее взорвалась. Протестующие пытались прорвать кордон правоохранителей, но те применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Из-за большого количества газа протестующие и силовики разошлись на расстояние друг от друга. Часть митингующих подобрала щиты полиции, правоохранителей закидывают бутылками и сделали палки из скамеек. Предварительно — они идут в сторону акимата (администрации) Алматы.

Читайте также: Категория Новости СНГ Ситуация в Казахстане все хуже: введен режим чрезвычайного положения (свежие видео) Количество пострадавших с обоих сторон в ходе столкновений на улицах в ночь на 5 января неизвестно.

Как ранее сообщал "Телеграф", протесты начались 2 января из-за резкого повышения цены на сжиженный газ. Сейчас они охватили несколько крупнейших городов, кроме Алматы и столицы Нур-Султана. В некоторых регионах власти пошли на уступки — согласились снизить цену до 50 тенге, что чуть больше 3 грн за литр. Протестующие также вышли на улицы Актобе, Актау, Караганды.

В Актау столкновений с полицией не наблюдается, протестующие кричат силовикам "Молодцы".

Сообщалось также, что в Алматы наблюдаются перебои с работой интернета, а к экономическим требованиям протестующих добавились политические — отставка Нурсултана Назарбаева, который продолжает сохранять влияние на политику страны, и всех его сторонников, очищение от коррупции и другие.