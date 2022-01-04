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Відключено інтернет, на вулицях вибухи та сутички з поліцією: що відбувається в Казахстані на третій день протестів (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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В Алмати підтягнули силовиків Новина оновлена 04 січня 2022, 23:16
В Алмати підтягнули силовиків

Мітинги охопили багато міст-мільйонників Казахстану.

У Казахстані продовжують посилюватися протести. У ніч проти середи, 5 січня, вони переросли у масові зіткнення з поліцією в Алмати — найбільшому місті країни. Мітингувальники палять машини поліції.

Про це повідомляє інформагентство KazTAG.

Горіло близько чотирьох машин, одна з яких пізніше вибухнула. Протестувальники намагалися прорвати кордон правоохоронців, але ті застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ.

Через велику кількість газу протестувальники та силовики розійшлися на відстань один від одного. Частина мітингувальників підібрала щити поліції, правоохоронців закидають пляшками та зробили ціпки з лавок. Попередньо вони йдуть у бік акімату (адміністрації) Алмати.

Як раніше повідомляв "Телеграф", протести розпочалися 2 січня через різке підвищення ціни на скраплений газ. Нині вони охопили кілька найбільших міст, окрім Алмати та столиці Нур-Султана. У деяких регіонах влада пішла на поступки — погодилася знизити ціну до 50 тенге, що трохи більше ніж 3 грн за літр. Протестувальники також вийшли на вулиці Актобе, Актау, Караганди.

В Актау зіткнень із поліцією не спостерігається, протестувальники кричать силовикам "Молодці".

Повідомлялося також, що в Алмати спостерігаються перебої з роботою інтернету, а до економічних вимог протестувальників додалися політичні відставки Нурсултана Назарбаєва, який продовжує зберігати вплив на політику країни, і всіх його прихильників, очищення від корупції та інші.

Теги:
#Казахстан #Протести #Нурсултан Назарбаєв #Алмати
В Алмати підтягнули силовиків
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Відключено інтернет, на вулицях вибухи та сутички з поліцією: що відбувається в Казахстані на третій день протестів (відео)
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