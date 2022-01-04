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У Казахстані протести спалахнули з новою силою, попри поступки влади: чого домагаються активісти (карта, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Протести у Казахстані розпочалися 2 січня Новина оновлена 04 січня 2022, 20:20
Протести у Казахстані розпочалися 2 січня

Мітинги відбуваються у різних містах країни.

У Казахстані продовжуються протести. Те, що розпочиналося як акції проти підвищення вартості палива — зрідженого газу, може перерости у політичне протистояння.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо зараз про ситуацію в країні.

Протести розпочалися з початку січня через дворазове збільшення вартості зрідженого газу. Вони ставали дедалі жорсткішими — влада почала блокувати роботу ЗМІ, почалися зіткнення. В одному з регіонів — Мангістауській області пішли назустріч вимогам та знизили вартість.

Але протести, що почалися в багатьох містах країни, переросли в політичні — вимагають відставки з політики Нурсултана Назарбаєва та його прихильників. Після того, як він перестав бути президентом, за ним залишилася низка посад, наприклад, голови Радбезу країни.

Місця протестів у Казахстані
Місця протестів у Казахстані

На вулицях міст збираються багатотисячні юрби.

В Алмати, найбільшому місті Казахстану, перекривають вулиці, на території Палацу спорту "Алмати Арена" відбувається масовий мітинг протестувальників.

Повідомляється про перебої з інтернетом у центрі міста. Зростає напруженість між протестувальниками та казахстанською поліцією. Силовики затримують учасників мітингу.

Заворушення на вулицях відбуваються також у столиці Нур-Султані та інших великих містах.

У соціальних мережах повідомляють, що до мітингувальників у місті Актау стягують силовиків.

Окрім відставки Назарбаєва та його соратників, а також зниження вартості палива в Казахстані вимагають упоратися з безробіттям та викорінити корупцію.

Раніше "Телеграф" писав про протести проти коронавірусних обмежень у Європі.

Теги:
#Протест #Мітинг #Казахстан #Нурсултан Назарбаєв #Алмати
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