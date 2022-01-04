У Казахстані протести спалахнули з новою силою, попри поступки влади: чого домагаються активісти (карта, відео)
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Мітинги відбуваються у різних містах країни.
У Казахстані продовжуються протести. Те, що розпочиналося як акції проти підвищення вартості палива — зрідженого газу, може перерости у політичне протистояння.
"Телеграф" зібрав усе, що відомо зараз про ситуацію в країні.
Протести розпочалися з початку січня через дворазове збільшення вартості зрідженого газу. Вони ставали дедалі жорсткішими — влада почала блокувати роботу ЗМІ, почалися зіткнення. В одному з регіонів — Мангістауській області пішли назустріч вимогам та знизили вартість.
Але протести, що почалися в багатьох містах країни, переросли в політичні — вимагають відставки з політики Нурсултана Назарбаєва та його прихильників. Після того, як він перестав бути президентом, за ним залишилася низка посад, наприклад, голови Радбезу країни.
На вулицях міст збираються багатотисячні юрби.
В Алмати, найбільшому місті Казахстану, перекривають вулиці, на території Палацу спорту "Алмати Арена" відбувається масовий мітинг протестувальників.
Повідомляється про перебої з інтернетом у центрі міста. Зростає напруженість між протестувальниками та казахстанською поліцією. Силовики затримують учасників мітингу.
Заворушення на вулицях відбуваються також у столиці Нур-Султані та інших великих містах.
У соціальних мережах повідомляють, що до мітингувальників у місті Актау стягують силовиків.
Окрім відставки Назарбаєва та його соратників, а також зниження вартості палива в Казахстані вимагають упоратися з безробіттям та викорінити корупцію.
Раніше "Телеграф" писав про протести проти коронавірусних обмежень у Європі.
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