В Амстердамі мітинг проти карантину перетворився на побоїще: на активістів спустили собак (відео)

У Нідерландах поліція кийками та сльозогінним газом розганяла супротивників карантину.

Тисячі людей вийшли в неділю, 2 січня, на вулиці столиці Нідерландів Амстердама, щоб висловити протест проти обмежувальних заходів, введених у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє видання RTE.

В Амстердамі запроваджено надзвичайний стан, а мер міста Фемке Халсема надала поліції повноваження "очистити" вулиці від протестувальників. Крім того, організатори заходу отримали заборону проведення масових заходів.

Зрештою, демонстранти до вимог влади не прислухалися і вийшли на акцію, що пізніше переросло в запеклі зіткнення з силовиками.

При цьому зазначається, що поліцейські застосовували палиці та сльозогінний газ, а на відео, що розлетілося мережею, видно, що в "бій" вступили й службові собаки.

Варто зазначити, що посилення карантинних заходів в Амстердамі відбулося 19 грудня, воно залишатиметься чинним мінімум до 14 січня. На цей термін у місті було закрито магазини, спортзали, перукарні та інші громадські місця.

Відповідних заходів було вжито через побоювання на тлі поширення в Європі коронавірусу штаму "Омікрон".

Як повідомлялося раніше, у ВООЗ побоюються, що у 2022 році у світі з’являться нові штами коронавірусу, але зазначають, що незабаром світ пройде гостру стадію пандемії.