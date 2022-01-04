Протестувальники в Казахстані досягли свого: на які поступки пішла влада

Протести на площі Интимак в Актау зібрали сотні людей.

У Казахстані, де кілька міст охопили протести через вартість газу, уряд намагається домовитися з мітингувальниками. Їм запропонували низку поступок, яких вдалося досягти в результаті діалогу політиків та ініціативної групи. Їх озвучили у місті Актау.

Про це повідомляє сайт прем’єр-міністра Казахстану.

Так вдалося домовитися про зниження вартості зрідженого газу до 50 тенге, що в гривневому еквіваленті — 3,14. Така ціна поширюватиметься на Мангістауську область. Також було обіцяно, що людей, які брали участь у протестах, не переслідуватимуть — їм дали гарантії про непритягнення.

Зачитують рішення на площі

Подібні зустрічі провели також і в інших населених пунктах-учасниках протесту — Жанаозені та Мангістау. У столиці Казахстану завтра пройде нарада з соціально-економічних питань, під час якої розглянуть це та інші питання, підняті мітингувальниками.

Як раніше писав "Телеграф", у Казахстані злетіла ціна на зріджений газ із січня до 120 тенге — удвічі від початкової. Компромісний варіант у 85-90 тенге за літр протестувальників не влаштував.