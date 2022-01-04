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Протести переросли в сутички, а влада блокує роботу ЗМІ: що відбувається в Казахстані через подорожчання газу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Протести у казахському Актау переросли у сутички Новина оновлена 04 січня 2022, 16:25
Протести у казахському Актау переросли у сутички

ЗМІ, які висвітлювали "газові" протести, заблокували через відмову видаляти відео з силовиками

У Казахстані протести через суттєве підвищення газу переростають у сутички з правоохоронцями, а влада блокує видання, які кілька днів висвітлювали те, що відбувається в місті Актау на заході країни.

Про це повідомляє Telegram-канал казахського інформаційного агентства "КазТАГ", сайт якого заблокували через відмову видаляти відео про протести.

Відомо, що газові протести, що розпочалися 2 січня після підвищення ціни на скраплений газ із 60 тенге до 120 за літр, пізно ввечері в понеділок, 3 січня, переросли у сутички мітингувальників та правоохоронців, а вранці 4 січня ситуація лише посилилася.

У Мангістауську область, в містах якої протести наймасовіші, спочатку стягнули військову авіацію та силовиків. Правоохоронці намагалися взяти учасників протесту у кільце, а влада тим часом закликала не порушувати закон і мітингувати мирно. Проте, мабуть, громадяни не витримали тиску і сутички на мітингах почастішали.

У Казахстані на "газових" протестах не обійшлося без сутичок

Тим часом на мітинги до Актау вирушили автоколони громадян із найближчих міст. Деякі казахи йшли на протест пішки трасою.

Казахи йдуть на протести пішки трасами

У Мангістау місцеві жителі зафіксували безліч колон військової техніки, а мітингувальники тим часом приступили до блокування доріг та площ.

Влада стягує у міста військову техніку

Зазначимо, що сайти, які висвітлювали газові протести в Казахстані, на момент виходу новини були заблоковані. У Telegram-каналі агентство "КазТАГ" повідомило, що їх заблокували після відмови Міністерству інформації "підтвердити, що відео за участю поліції не відноситься до подій за участю протестувальників проти підвищення цін на газ".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що протести також охопили Нідерланди, проте там громадяни мітингували через коронавірусні обмеження. Поліція проти учасників акції застосувала зброю та газ.

Теги:
#Казахстан #Протести #Ціна на газ #Сутички #силовики
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