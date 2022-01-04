Протесты переросли в стычки, а власти блокируют работу СМИ: что происходит в Казахстане из-за подорожания газа

СМИ, освещавшие "газовые" протесты, заблокировали из-за отказа удалять видео с силовиками

В Казахстане протесты из-за существенного повышения газа перерастают в стычки с правоохранителями, а власть блокирует издания, которые несколько дней освещали происходящее в городе Актау на западе страны.

Об этом сообщает Telegram-канал казахского информационного агентства "КазТАГ", сайт которого заблокировали из-за отказа удалять видео о протестах.

Известно, что газовые протесты, начавшиеся 2 января после повышения цены на сжиженный газ из 60 тенге до 120 за литр, поздно вечером в понедельник, 3 января, переросли в стычки митингующих и правоохранителей, а утром 4 января ситуация только усугубилась.

В Мангистауской области, в городах которой протесты самые массовые, сначала стянули военную авиацию и силовиков. Правоохранители пытались взять участников протеста в кольцо, а власть тем временем призывала не нарушать закон и митинговать мирно. Однако, по всей видимости, граждане не выдержали давления и стычки на митингах участились.

В Казахстане на "газовых" протестах не обошлось без стычек

Тем временем на митинги в Актау отправились автоколонны граждан из ближайших городов. Некоторые казахи шли на протест пешком по трассе.

Казахи идут на протесты пешком по трассах

В Мангистау местные жители зафиксировали множество колонн военной техники, а митингующие тем временем приступили к блокировке дорог и площадей.

Власти стягивают в города военную технику

Отметим, что сайты, которые освещали газовые протесты в Казахстане на момент выхода новости были заблокированы. В Telegram-канале агентство "КазТАГ" сообщило, что их заблокировали после отказа Министерству информации "подтвердить, что видео с участием полиции не относится к событиям с участием протестующих против повышения цен на газ".

Ранее "Телеграф" сообщал, что протесты также охватили Нидерланды, однако там граждане митинговали из-за коронавирусных ограничений. Полиция против участников акции применила оружие и газ.