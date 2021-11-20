Сгоревшие авто и стрельба по толпе: полиция в Нидерландах подавила COVID-протест (фото, видео)

Из-за столкновений с полицией в Роттердаме (Нидерланды) введен режим ЧП и закрыт вокзал.

Протесты против коронавирусных ограничений в пятницу в нидерландском городе переросли в массовые беспорядки. Полиция открыла огонь.

Об этом сообщает Euronews.

На улицах города вечером собрались сотни людей. Они протестовали против введения комендантского часа неделей ранее. Кроме ограничений по времени работы магазинов и ресторанов, запретили также присутствие зрителей на спортивных мероприятиях и визиты к друзьям в гости (более 4 человек). Ожидается также введение паспортов вакцинации и запрет на использование фейрверков в Новый год.

Протесты переросли в акты вандализма и драки с полицией. Несколько авто правоохранителей подожгли. У протестующих были файеры и камни, сообщает полиция.

Силовики открыли огонь. Раненые есть и среди полицейских, и среди протестующих, их количество точно не известно, по первоначальным данным их не менее семи. Также пострадал журналист. Сообщается, что есть смертельное ранение, но полиция пока не готова подтвердить информацию. Двое протестующих получили пулевые ранения.

Уже проведены десятки арестов, зачинщиков вычисляют по видеокамерам. Сообщается, что среди активных участников протестов были футбольные фанаты.

Успокоить толпу удалось только спецназу с применением водометов.

Ограничения ввели из-за всплеска заболеваемости. Количество новых случаев коронавируса в Нидерландах выросло за неделю практически вдвое — до более чем 20 тысяч в последние дни, против 12,6 тысяч 10 ноября.

Ранее "Телеграф" писал, что в Италии протестуют против "зеленого паспорта" и обязательно вакцинации для работников.