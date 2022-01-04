Казахстан охватили массовые протесты, в небо подняли авиацию: в чем причина

Причиной для выхода граждан на протесты стал рост цен на газ

В казахском городе Актау, находящемся в Мангистауской области, на фоне подорожания газа начались масштабные протесты. В город стянули силовиков и авиацию и уже были первые стычки между силовиками и митингующими.

Об этом сообщает казахское агентство "КазТАГ".

Известно, что причиной для выхода граждан на протесты стало существенное подорожание газа. С 1 января власти Мангистауской области повысили цену на сжиженный газ с 60 тенге до 120 тенге за литр (с 4 до 8 грн).

Жители нескольких городов — Жанаозен, Курык, Акшукур — на следующий день после повышения цены, 2 января, вышли на протесты. Самый крупный из них был в Актау, где на центральную площадь города вышло больше тысячи людей. Митингующие требовали вернуть прежнюю цену на газ и ни на какие компромиссы в виде снижения цены до 85-90 тенге за литр не соглашались.

Во вторник, 4 января, к протестам присоединились Алматы. Там перекрыли площадь Республики и ближайшие улицы.

На инцидент отреагировало правительство Казахстана. В частности, на сайте премьер-министра республики появилось сообщение о том, что правительство планирует принять меры по урегулированию цен на газ в области и даже начало в отношении собственников АЗС расследование на предмет ценового сговора.

На фоне "газовых" протестов в Актау перебросили военную авиацию и стащили множество силовиков. Местные СМИ сообщили о том, что в городе приземлились два самолета военно-транспортной авиации и туда надвигается авиация.

"В районе Жетыбая едет автобус с бойцами Национальной гвардии, своими глазами видел их — на автомашине "Урал"", — приводит КазТАГ сообщение, распространенное среди протестующих 3 января.

Ближе к полуночи 3 января в Актау произошли первые стычки между полицией и митингующими. Сотрудники правоохранительных органов взяли в оцепление группу людей на городской площади. В ответ раздавались свист и крики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России признали, что в скором времени газ по "Северному потоку 2" в Европу не поступит. Кроме того, там не исключают, что запуск газопровода может вообще не состояться.