Укр

В России признали, что газ в Европу по "Северному потоку 2" может и не поступить

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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"Северный поток 2" испытывает проблемы с сертификацией
"Северный поток 2" испытывает проблемы с сертификацией

Германия может затянуть запуск в эксплуатацию российского газопровода.

В России признали, что в скором времени газ по "Северному потоку 2" в Европу не поступит. Кроме того, там не исключают, что запуск газопровода может вообще не состояться.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в комментарии РИА.

По его словам, действующие регламенты сертификации позволяют рассматривать введение газопровода в эксплуатацию не только в первой инстанции, но и во второй. Это, говорит Панкин, может привести к тому, что процедура сертификации может затянуться на месяцы.

"Да, это может и до лета продлиться", — сказал он.

Кроме того, в российском МИД не преминули возможностью упрекнуть США, которые якобы могут "сказать немцам" не покупать газ, поступающий по "Северному потоку 2".

Панков подчеркнул, что в конечном итоге сертификации газопровода может и не произойти.

Как сообщалось ранее, строительство газопровода завершили 10 сентября 2021 года, однако газ по нему до сих пор не подали. После смены власти в Германии все чаще звучат скептические заявления относительно запуска в эксплуатацию газопровода.

В частности глава МИД Германии Анналена Бербок указала, что "Северный поток 2" не соответствует требованием Евросоюза, а вице-канцлер страны Роберт Хабек и вовсе назвал проект "геополитической ошибкой".

Представители партии "Союз 90/Зеленые", входящей в правящую коалицию, отмечали, что вопрос эксплуатации газопровода станет предметом обсуждения в случае начала возможного вторжения России в Украину.

Теги:
#Германия #Россия #Северный поток-2
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