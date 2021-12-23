Есть одно "но": в Украине сделали заявление по "Северному потоку-2"

Сертификации российского газопровода в ближайшее время не ожидается

Скандально известный газопровод "Северный поток-2" может быть запущен не раньше осени 2022 года. При этом он вряд ли повлияет на снижение цены на газ для Европы и других клиентов.

Своими размышлениями насчет начала работы "СП-2" в интервью "РБК-Украина" поделился руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По словам чиновника, изначально украинские специалисты рассчитывали, что газопровод должны были запустить в мае 2022 года. Однако сейчас все указывает на то, что раньше первой половины следующего года "Северный поток-2" не начнет доставлять газ к месту назначению.

"К осени — это лучший вариант для "Газпрома", — констатирует факт Витренко.

При этом он предположил, что существует вероятность того, что запуск газопровода так и не состоится.

Вместе с этим Витренко объяснил, что вопреки надеждам многих европейцев на то, что "Северный поток-2" способен обеспечить их более дешевым газом, это вряд ли произойдет. На снижение цены Россией может повлиять разве что заключение долгосрочных контрактов. Повышать же стоимость в Кремле смогут сразу, как только прекратят транзит голубого топлива через Украину — что вполне возможно, по мнению руководителя "Нафтогаза".

Однако в ценовую политику на рынке газа могут повлиять другие факторы. К ним Юрий Витренко отнес увеличение количества добываемого и реализуемого газа в США, а также многими странами Ближнего Востока.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как США пытаются "хитрить" с Украиной касательно темы "Северного потока-2", чтобы не слишком сильно задеть Кремль. Юрий Витренко уже назвал такое поведение "неправильным и нечестным".