Казахстан охопили масові протести, в небо підняли авіацію: в чому причина

Причиною для виходу громадян на протести стало зростання цін на газ

У казахському місті Актау, що у Мангістауській області, на тлі подорожчання газу почалися масштабні протести. У місто стягнули силовиків та авіацію і вже були перші сутички між силовиками та мітингувальниками.

Про це повідомляє казахська агенція "КазТАГ".

Відомо, що причиною виходу громадян на протести стало суттєве подорожчання газу. З 1 січня влада Мангістауської області підвищила ціну на скраплений газ з 60 тенге до 120 тенге за літр (з 4 до 8 грн).

Жителі кількох міст — Жанаозен, Курик, Акшукур — наступного дня після підвищення ціни, 2 січня, вийшли на протести. Найбільший з них був у Актау, де на центральну площу міста вийшло понад тисячу людей. Мітингувальники вимагали повернути попередню ціну на газ і на жодні компроміси у вигляді зниження ціни до 85-90 тенге за літр не погоджувалися.

У вівторок, 4 січня, до протестів приєдналися Алмати. Там перекрили площу Республіки та найближчі вулиці.

На інцидент відреагував уряд Казахстану. Зокрема, на сайті прем’єр-міністра республіки з’явилося повідомлення про те, що уряд планує вжити заходів щодо врегулювання цін на газ в області та навіть ініціювали щодо власників АЗС розслідування щодо цінової змови.

На тлі "газових" протестів в Актау перекинули військову авіацію та стягнули безліч силовиків. Місцеві ЗМІ повідомили про те, що у місті приземлилися два літаки військово-транспортної авіації та туди насувається авіація.

"У районі Жетибаю їде автобус з бійцями Національної гвардії, на власні очі бачив їх — на автомашині "Урал"", — наводить КазТАГ повідомлення, поширене серед протестувальників 3 січня.

Ближче до півночі 3 січня в Актау відбулися перші сутички між поліцією та мітингувальниками. Співробітники правоохоронних органів взяли в оточення групу людей на міській площі. У відповідь лунали свист та крики.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії визнали, що найближчим часом газ по "Північному потоку 2" до Європи не надійде. Крім того, там не відкидають, що запуск газопроводу може взагалі не відбутися.