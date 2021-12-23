Є одне "але": в Україні зробили заяву щодо "Північного потоку-2"

Сертифікації російського газопроводу найближчим часом не очікується

Скандально відомий газопровід "Північний потік-2" може бути запущений раніше осені 2022 року. При цьому він навряд чи вплине на зниження ціни на газ для Європи та інших клієнтів.

Своїми роздумами щодо початку роботи "ПП-2" в інтерв’ю "РБК-Україна" поділився керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За словами чиновника, початково українські фахівці розраховували, що газопровід мали запустити у травні 2022 року. Проте зараз все вказує на те, що раніше першої половини наступного року "Північний потік-2" не почне доставляти газ до місця призначення.

"До осені — це найкращий варіант для "Газпрому", — констатує факт Вітренко.

При цьому він припустив, що є ймовірність того, що запуск газопроводу так і не відбудеться.

Водночас Юрій Вітренко пояснив, що всупереч надіям багатьох європейців на те, що "Північний потік-2" здатний забезпечити їх дешевшим газом, це навряд чи станеться. На зниження ціни Росією може вплинути хіба що підписання довгострокових контрактів. Підвищувати ж вартість у Кремлі зможуть одразу, як тільки припинять транзит блакитного палива через Україну, що цілком імовірно, на думку керівника "Нафтогазу".

Проте, у цінову політику на ринку газу можуть вплинути інші фактори. До них Юрій Вітренко відніс збільшення кількості газу, що видобувається і реалізується у Штатах, а також багатьма країнами Близького Сходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як США намагаються "хитрувати" з Україною щодо теми "Північного потоку-2", щоб не надто сильно зачепити Кремль. Юрій Вітренко вже назвав таку поведінку "неправильною та нечесною".