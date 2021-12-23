Неправильно та нечесно: у "Нафтогазі" відкрили "хитрість" США із санкціями проти "Північного потоку-2"

Кремлю вдається маніпулювати темою війни в Україні перед Заходом, щоб отримати бажане, вважає Вітренко

Імовірність повної зупинки скандально відомого російського газопроводу "Північний потік-2", як і раніше, існують. При цьому Росія спромоглася вивернутися так, щоб Захід пішов на деякі хитрощі з приводу ймовірно оголошених санкцій.

Подробиці дипломатичних "обманок" розкрив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв’ю "РБК-Україна".

За словами чиновника, у США можуть розглянути варіант серйозних економічних санкцій щодо "СП-2" через російську агресію. Проблема лише в тому, що політики намагаються маніпулювати — прив’язати ці обмеження до умови ймовірного повноцінного нападу РФ на Україну.

"Ми пояснюємо, що це дуже неправильний підхід, нечесний, — пояснює Вітренко. — Навіть якщо в рамках цієї військової допомоги [Україні через можливу атаку Росії — ред.] будуть розглядатися якісь санкції, вони повинні бути такими, щоб припинити в принципі співпрацю Заходу з Росією".

До цього пакету, на думку голови "Нафтогазу", має входити більше обмежень, ніж регулювання роботи лише одного "СП-2". Водночас санкції проти цього конкретного газопроводу, вважає Юрій Вітренко, варто вводити вже зараз. Причина такої позиції полягає в тому, що Кремль використовує свій газ як геополітичну зброю.

Якщо ж санкцій проти "СП-2" Захід так і не оголосить, то в Москві взагалі перестануть боятися будь-яких загроз від західних країн, каже чиновник. На його думку, для російського уряду подібна слабкість США та Європи дозволить відчувати безкарність та продовжувати свої протизаконні дії без особливих наслідків.

Зазначимо, що європейські партнери України вже досить довго обговорюють можливе запровадження санкцій проти Російської Федерації та, власне, "Північного потоку-2". Проте, останнім часом німецькі політики особливо гостро реагують на тему газопроводу. Наприклад, новий канцлер Олаф Шольц пообіцяв обов’язкові санкції у разі ескалації військової ситуації в Україні, а його перший заступник узагалі назвав "СП-2" помилкою в геополітиці.