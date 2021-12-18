Німецький віцеканцлер назвав "Північний потік-2" геополітичною помилкою

Газопровід поки не запущений, є певні юридичні перепони.

Газопровід "Північний потік-2", який президент України Володимир Зеленський вважає загрозливим для безпеки для значної частини Європи, німецький віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Роберт Хабек назвав "помилкою з геополітичного погляду".

Таку думку він висловив у інтерв’ю виданню FAZ.

Він зазначив, що попри те, що будівництво газопроводу підтримували лише Німеччина та Австрія, його все ж таки звели і питання запуску "СП-2" не вирішено.

Нагадаємо, початок використання газопроводу "Північний потік-2" ще не стартував через низку причин. Серед них — вимога законодавства, щоби компанія-транзитер і постачальник мали різних власників. У листопаді процес реєстрації припинили до створення в Німеччині управляючої газопровідної компанії.

Питання впливу газопроводу на безпеку безпосередньо стосується України, оскільки до введення в експлуатацію газопроводу транзит проходить територією нашої країни. Також він дає можливість Росії тиснути на Європу, де вартість газу б’є історичні рекорди, а ще може вплинути на вторгнення до України. Якщо "Північний потік-2" запустять, Україна матиме менше варіантів впливу на РФ.

Хабек нагадав, що у разі агресії РФ буде вжито жорстких заходів і "немає заборон на обмірковування (заходів)". Як раніше писав "Телеграф", німецький канцлер Олаф Шольц заявляв, що "СП-2" буде перекрито у разі ескалації.