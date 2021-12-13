"Не плануємо миритися": новий канцлер Німеччини зробив заяву щодо України

У Німеччині заявили, що "Північний потік – 2" буде зупинено, якщо РФ почне вторгнення в Україну

Новопризначений канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив на підтримку України та заявив про необхідність активізувати нормандський формат. Саме в такому ключі він бачить регулювання ситуації в Україні.

Як повідомляє Reuters, відповідна заява прозвучала під час візиту канцлера ФРН до Польщі в неділю, 12 грудня.

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За словами Шольца, у Німеччині не збираються миритися з тим, що Росія стягує війська до кордонів України та спробують використати всі можливості для розрядки ситуації.

"До цього особливо належить нормандський формат, який має використовуватися і надалі для доброї співпраці як перспектива і як інструмент діалогу. Шкода, що останніми роками не було достатньо прогресу, але мова повинна йти про те, щоб у майбутньому все активувати", — заявив Олаф Шольц.

На додаток, у Німеччині кажуть, що активізація нормандського формату обговорюватиметься на Раді Євросоюзу.

Зазначимо, Олаф Шольц підкреслив, що у разі вторгнення Росії в Україну будуть терміново введені жорсткі економічні санкції та перекрито "Північний потік — 2" і російська влада про це вже поінформована.

Нагадаємо, Шольц змінив на посаді канцлера Ангелу Меркель, яка тепер має намір відійти від політики та хоче просто відпочити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри всі попередження та загрозу економічних санкцій Росія все одно продовжує стягувати війська до кордонів України. За останніми даними, йдеться про 175 тисяч військових, причому джерело Associated Press повідомило, що майже половина з цього угруповання військ вже розміщена.