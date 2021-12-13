"Не планируем мириться": новый канцлер Германии сделал заявление по Украине

В Германии заявили, что "Северный поток - 2" будет остановлен, если РФ начнет вторжение в Украину

Новоназначенный канцлер Германии Олаф Шольц выступил в поддержку Украины и заявил о необходимости активизировать нормандский формат. Именно в таком ключе он видит регулировку ситуации в Украине.

Как передает Reuters, соответствующее заявление прозвучало во время визита канцлера ФРГ в Польшу в воскресенье, 12 декабря.

Читайте также: Категория Политика Германию официально возглавил Олаф Шольц: уже известна его позиция по Украине В Берлине говорят, что Украина должна оставаться транзитером газа в страны ЕС

По словам Шольца, в Германии не собираются мириться с тем, что Россия стягивает войска к границам Украины и попытаются использовать все возможности для разрядки ситуации.

"К этому особенно относится нормандский формат, который должен использоваться и далее для хорошего сотрудничества как перспектива и как инструмент диалога. Жаль, что в последние годы не было достаточно прогресса, но речь должна идти о том, чтобы в будущем все активировать", — заявил Олаф Шольц.

Более того, в Германии говорят, что активизация нормандского формата будет обсуждаться на Совете Евросоюза.

Отметим, Олаф Шольц подчеркнул, что в случае вторжения России в Украину будут срочно введены жесткие экономические санкции и перекрыт "Северный поток — 2" и российские власти об этом уже проинформированы.

Напомним, Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая теперь намерена отойти от политики и хочет просто отдохнуть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вопреки всем предупреждениям и угрозе экономических санкций Россия все равно продолжает стягивать войска к границам Украины. По последним данным речь идет о 175 тысяч военных, причем источник Associated Press сообщил, что почти половина из этой группировки войск уже размещена.