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Німеччина не поспішає запускати "Північний потік 2": у чому причина

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Північний потік 2 Новина оновлена 12 грудня 2021, 22:44
Північний потік 2

Коаліція у ФРН погодилася, що "СП-2" має відповідати законам ЄС.

У новому уряді Німеччини дійшли висновку, що газопровід "Північний потік 2" не може бути сертифікований, а отже не може бути запущений.

Про це розповіла глава Міністерства закордонних справ Анналена Бербок в інтерв’ю ZDF.

За її словами, у коаліційній угоді між партіями СДПН, ВДП та "Союз 90/Зелені" прописано, що закони Євросоюзу будуть застосовуватися до енергетичних проєктів, включаючи "Північний потік 2".

Вона наголосила, що газопровід не відповідає вимогам ЄС, а тому не може бути запущений. Крім того, вона зазначила, що відкритими залишаються безпекові питання.

Глава МЗС не вказала, які саме вимоги не виконує газопровід, проте варто нагадати, що згідно з газовою директивою ЄС компанія-постачальник і компанія, що здійснює транзит газу, повинні мати різних кінцевих власників. Тобто оператору "Північного потоку 2" необхідно бути справді незалежним від "Газпрому".

Зазначимо, що Бербок у новий уряд потрапила з лав "зелених", а ця партія більш критично ставиться до будівництва "Північного потоку 2", ніж соціал-демократи (СДПН) і вільні демократи (ВДП).

Як повідомлялося раніше, "Газпром" заявив про завершення будівництва "СП-2" ще 10 вересня. Тепер він очікує на свою сертифікацію перед запуском в експлуатацію.

Низка країн, включаючи Україну, Польщу та США, заявляла про те, що проєкт є політичним і надасть Кремлю сильних важелів тиску на ЄС. Також викликало побоювання, що цим газопроводом російський президент Володимир Путін позбавить Україну транзиту, а відтак прибере перешкоди для вторгнення.

Уряд Ангели Меркель наполягав, що газопровід є економічним проєктом та активно підтримував його будівництво. Позиція нового Кабміну Німеччини навряд чи зміниться, проте новий канцлер Олаф Шольц виступив за те, щоб Україна залишалася країною-транзитером.

Теги:
#Німеччина #Росія #Північний потік-2
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