Германия не спешит запускать "Северный поток 2": в чем причина

Коалиция в ФРГ согласилась, что "СП-2" должен соответствовать законам ЕС.

В новом правительстве Германии пришли к выводу, что газопровод "Северный поток 2" не может пока быть сертифицирован, а следовательно не может быть запущен.

Об этом рассказала глава Министерства иностранных дел Анналена Бербок в интервью ZDF.

По ее словам, в коалиционном соглашении между партиями СДПГ, СвДП и "Союз 90/Зеленые" прописано, что законы Евросоюза будут применяться к энергетическим проектам, включая "Северный поток 2".

Она подчеркнула, что газопровод не соответствует требованиям ЕС, а потому не может быть запущен. Кроме того, она указала, что открытыми остаются вопросы безопасности.

Глава МИД не указала, какие именно требования не выполняет газопровод, однако стоит напомнить, что согласно газовой директиве ЕС компания-поставщик и компания осуществляющая транзит газа должны иметь разных конечных владельцев. То есть оператору "Северного потока 2" необходимо быть действительно независимым от "Газпрома".

Отметим, что Бербок в новое правительство попала из рядов "зеленых", а эта партия более критично относится к строительству "Северного потока 2", чем вошедшие в коалицию социал-демократы (СДПГ) и свободные демократы (СвДП).

Как сообщалось ранее, "Газпром" заявил о завершении строительства "СП-2" еще 10 сентября. Теперь он ожидает своей сертификации перед запуском в эксплуатацию.

Ряд стран, включая Украину, Польшу и США, заявляли о том, что проект является политическим и предоставит Кремлю сильные рычаги давления на ЕС. Также вызывало опасение то, что этим газопроводом российский президент Владимир Путин лишит Украину транзита, а следовательно уберет препятствия для вторжения.

Правительство Ангелы Меркель настаивало, что газопровод является экономическим проектом и активно поддерживало его строительство. Позиция нового Кабмина Германии вряд ли изменится, однако новый канцлер Олаф Шольц выступил за то, чтобы Украина оставалась страной-транзитером.