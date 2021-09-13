Россия запускает "Северный поток-2". Что дальше делать Украине?

Объем транзита российского газа через Украину несет не только экономические минусы, но и военные угрозы

В пятницу, 10 сентября, Россия объявила о стопроцентной готовности "Северного потока-2", угрожающего энергетической безопасности Украины.

После заявления "Газпрома" о финише работ над газопроводом, в сети даже появился графический ролик о том, как скандальную магистраль завершили и погрузили на морское дно ее последнюю нить.

Эта печальная для Украины новость (теряем важность как страна-транзитер, что приводит к экономическим потерям и увеличивает безопасностные риски) стала одной из тем, которые поднимали украинские власти на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES), проходившем в Киеве 10-11 сентября.

В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак уверял, что "Северный поток-2" используют как оружие против Украины.

Совместно с экспертами "Телеграф" попытался ответить на животрепещущие вопросы в ракурсе все более реального запуска СП-2.

Когда могут запустить "Северный поток-2"

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на свои источники, знакомые с ситуацией, "Газпром" планирует пустить первую партию газа по "Северному потоку 2" уже 1 октября.

В то же время, по словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, транзит газа они планируют осуществить во время отопительного сезона в 2021 году.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в комментарии "Телеграфу" отметил, что октябрь вряд ли станет месяцем запуска СП-2. А вот до конца года это – вполне реально.

"Всё зависит от того, как быстро будет проведена сертификация проекта немецким сетевым агентством. Потом сертификацию должна подтвердить Еврокомиссия. Думаю, это вопрос максимум нескольких месяцев. Но точно не растянется на годы, как заявляют некоторые украинские чиновники", – считает Дмитрий Марунич.

Эксперт убежден, что сертификация СП-2 затянется на месяцы

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications Тарас Березовец также акцентирует, что пока "Северный поток-2" не прошел сертификацию, он, похоже, является одним из самых дороги инфраструктурных объектов.

"При удачном для Кремля стечении обстоятельств (а так оно, похоже, и будет, потому что на осенних выборах в Бундестаг, судя по всему, победят социал-демократы, мало шансов, что "зеленые" получат достаточный результат, чтобы заблокировать запуск СП-2), сразу после формирования новой коалиции запуск СП-2 станет реальностью. Впрочем, до конца года это маловероятно, – считает эксперт. Ведь есть и другие осложняющие факторы. К примеру, у Байдена далеко не окончена война с Конгрессом, где не сложили руки противники запуска СП-2. И не исключено, что будет принято конституционным большинством решение о наложении новых санкций на СП-2. Санкций, которые Байден не сможет сдержать своим вето. Так что есть шансы, что подобная борьба в Штатах отложит запуск "потока". В худшем для нас случае он будет запущен до конца года. В лучшем – это перенесется на 2022-й".

Остановить запуск "Северного потока-2" уже не получится, считает эксперт

Политолог-международник, магистр государственного управления Владимир Воля предполагает, что в октябре запустят первую нитку СП-2. О полноценных же поставках газа можно говорить лишь по завершению процесса сертификации, отмечает он. Но вряд ли какие-либо санкции смогут остановить запуск "Северного потока-2", считает эксперт. Максимум – отсрочить на какое-то время.

"Думаю, Россия обойдет нормы, запрещающие одной компании быть оператором трубопровода и поставщиком услуг. Не исключаю также, что РФ обойдет норму о том, что одна компания не может поставлять по трубе более 50% объема прокачки. Вероятно, россияне зарегистрируют еще одну компанию, которая фактически будет заполнять уже как другое юрлицо газом объем СП-2 до 100%. Тут вопрос скорее бюрократии, юридических поворотов, неких административных технологий", – поясняет Владимир Воля.

Какие риски для Украины несет "Северный поток-2"

Безусловно, в случае фактически неотвратимого запуска СП-2 мы теряем в транзите и соответственно – в деньгах. Даже если СП-2 будет заполнен наполовину, что вряд ли, транзит российского газа через Украину может сократиться втрое – до 18 млрд кубометров. Учитывая, что впрошлом году Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины протранзитировал в Европу 55,8 млрд кубометров российского газа.

Впрочем, до конца 2024 года мы можем быть более-менее спокойны. Ведь в соответствии с контрактом, подписанным в конце 2019-го, объем транзита российского газа через нашу страну должен был составить 65 млрд куб. м вплоть до 2021-го, а потом – по 40 млрд кубометров. За пять лет (а контракт заключен именно на столько) Украина намеревалась получить от РФ в оплату транзита около 7 млрд долларов.

Но беда не только в потере этих средств, но и в потере Украиной ГТС как крупнейшей газотранспортной системы в Европе. А именно это, похоже, является целю России.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко предупреждает, что Газпром может устроить манипуляции, изменив физико-химические свойства газа, путем регулирования объемов его подачи через украинскую ГТС. Чем фактически убьет ее.

Тарас Березовец отмечает, что завершение строительства СП-2 имеет и непосредственное отношение к усилению военной угрозы для Украины со стороны РФ.

"Тут есть прямая взаимосвязь, поскольку наличие газового транзита, газовой трубы через территорию Украины было одним из серьезных сдерживающих факторов для полномасштабной российской агрессии, – поясняет он. – В таком случае могли повредить ГТС, остались бы без газа европейские потребители российского газа. В итоге Газпром и Путин боялись, что Европа может ввести очередные санкции против РФ. Теперь этого сдерживающего фактора не будет".

Какие гарантии есть у Украины?

Чтобы попытаться развеять опасения украинской стороны США и Германия подписали летом соглашение, которым предусмотрена возможность введения санкций против России, если та попытается использовать трубу в качестве оружия против Украины.

Впрочем, это соглашение больше напоминало сдачу украинских интересов, чем их поддержку. И хоть позже президент США Джо Байден распорядился предпринять дополнительные меры в отношении "определенных российских газопроводов", тем самым разрешив вводить санкции против "Северного потока-2"

в случае, если тот будет угрожать европейской или украинской энергетической безопасности, легче от этого не стало.

Недаром президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Байденом заявил об отсутствиии конкретных гарантий энергетической безопасности нашей страны после запуска СП-2.

"Спасти украинскую ГТС уже невозможно, – считает Тарас Березовец. – Мы видим, что не выполнено ключевое условие. Меркель ничего не подписала. Мы имеем а-ля Будапештский меморандум. Германия взяла на себя обязательства в соглашении с США до 1 сентября подписать транзитное соглашение в отношении Украины. Сроки прошли, но ничего не подписано. Меркель уходит. А следующий канцлер скажет "извините, но вот вам — от мертвого осла уши. Это вам Меркель что-то обещала, а не я… "

По мнению Владимира Воли, риски можно снизить, введя соответствующие гарантии в текст некого договора между, к примеру, Украиной и Германией, Украиной и ЕС. С обязательными механизмами реагирования в случае возникновения тех или иных опасностей для Украины из-за функционирования СП-2.

Эффект от запуска СП-2 на Украину можно снизить, считает Владимир Воля

Какие выводы следует сделать из ситуации с "Северным потоком-2"

Да, конечно, хочется обвинять всех и вся. Мол, вокруг "зрада зрадная", "Украину все кинули" и так далее. Но. Не следует забывать, что сама Украина фактически отстранилась от ситуации с "Северным потоком-2", отдав ее на откуп западным партнерам. А партнеры играют не за нас, а за себя. Германии важно превратиться в европейских газовый хаб. США важно перетянуть РФ на свою сторону в противостоянии с Китаем. Вот и "маємо, що маємо".

Дмитрий Марунич уверен: "Украина должна была делать выводы ранее. Завершение проекта было неизбежным. Если Украина хочет сохранить транзит, необходимо предложить Газпрому выгодные условия. Речь идет об экономике, ставке транзита — конкурентной. Других условий, которые позволили бы украинской ГТС конкурировать с иными маршрутами транспортировки российского газа в страны ЕС (а это не только СП-2, но и "Турецкий поток", ГТС Польши и Беларуси, трубопровод Ямал-Европа) нет".

По мнению эксперта, Киев на определенном этапе не смог разумно распорядится активом, который достался ему с советских времен.

"ГТС, построенную еще при СССР, у нас рассматривали как некую священную корову, как богом данное право на транзит российского газа через Украину. Как нечто неизменное. Хоть понято, что это не так. Любой поставщик ресурса вправе выбирать выгодные ему маршруты транспортировки. Не важно – газ это или, к примеру, железная руда. И Газпрому оказалось логистически выгоднее построить СП-2. Там давно говорили, что хотят избавляться от любых транзитных стран, не только Украины. Потому что капитальные издержки покрываются потом объемами транзита", – поясняет Дмитрий Марунич.

Председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины Николай Маломуж уверен, что в ситуации с "Северным потоком-2" мы геополитически просчитались. Неэффективно работали на двухсторонних и многосторонних уровнях.

"Не было соответствующей отработки контрактов, в том числе с потребителями газа. В первую очередь, речь о странах ЕС, которые получают газ из нашей трубы. Следовало говорить об увеличении баланса его потребления и заключении нового контракта", – отмечает Николай Маломуж.

Украина потеряла серьезный бонус - транзит российского газа в Европу, констатирует Николай Маломуж

По его мнению, потребитель газа в лице ЕС и транзитер в лице Украины должны были вести переговоры с поставщиком газа – РФ – в отношении прокачки и заключения контрактов. И не только до 2024, как сейчас, но и дальше. Чтобы нам гарантировали стабильные поставки по нашей трубе до 30-го и дальше годов. Чтобы мы увеличивали прокачку с 40 до 160 млрд кубов в год, которые позволяет прокачивать мощность нашей ГТС.

"А это, – поясняет генерал, – больше, чем позволяют мощности СП-2. То есть, мы были бы эффективными транзитерами, а наше положение было подкреплено партнерскими связями и соглашениями с потребителями. И "Газпром"-поставщик никуда бы не делся. Ведь и потребители, и транзитер выставили бы выгодные и ему, и себе контракты".

Но всё это, отмечает Николай Маломуж, следовало делать до постройки СП-2. Теперь уже другой расклад, с которым приходится жить.

"И всё же следует вести разговоров о хотя бы 40-60 млрд кубометров в год. Возможно, начать переговоры о создании консорциума. Скорее всего – с Германией. Но можно и с другими странами, которые обеспечили бы реабилитацию нашей ГТС и эффективность договоренностей с РФ. Если мы не можем вести такие переговоры, их мог бы вести наш партнер по ГТС – та же Германия. Заранее оговорить потребление, объемы, транзит и так далее, – считает генерал. – Тогда конкурент, которым фактически стала для Украины Германия с СП-2, стал бы партнером. Чтобы и по "Северному потоку-2", и по нашей ГТС газ шел в ЕС, создавая и конкуренцию, и диверсификацию. По ходу дела зацепили бы тему закачки газа в наши подземные хранилища. Это бы играло на наши интересы и на гарантию поставок газа в страны ЕС".

По мнению Николая Маломужа, сейчас нам нужно не просто просить гарантии со стороны США и Германии, но и делать конкретные предложения о долгосрочном балансе газа. В том числе – заключать соглашение на транзит с заинтересованными странами, включая вероятных участников в консорциума нашей ГТС.

"Такую модель следует внедрять без политиканства, без лишнего шума. И тогда это будет действительно эффективно", – резюмирует генерал.