Укр

Финиш: Россия достроила "Северный поток-2"

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Газопровод обещают пустить в работу уже 1 октября Новость обновлена 10 сентября 2021, 10:26
Газопровод обещают пустить в работу уже 1 октября

На оперативном совещании в России председатель правления Алексей Миллер сообщил о 100-процентной готовности газопровода

Только что стало известно о том, что российский газопровод "Северный поток-2" сегодня утром, 10 сентября, полностью достроен.

Об этом со ссылкой на "Газпром" сообщают росСМИ.

Известно, что о 100-процентной готовности "Северного потока-2" в 8:45 по Москве сообщил на оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер. Он заверил, что строительство газопровода на текущий момент завершено полностью.

Отметим, что скандальный газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год и протяженностью в 2460 км проходит от компрессорной станции "Славянская" Ленинградской области до балтийского побережья Германии. 

Как сообщалось ранее, проект газопровода "Северный поток — 2" предусматривает возможность для России поставлять газ напрямую в Германию в обход украинской ГТС. На фоне этого в Украине растут опасения, что после его запуска транзит газа через территорию Украины будет вовсе остановлен.

Известно, что газопровод заработает уже 1 октября. В "Нафтогазе" же заверяют, что "война не проиграна" и что даже после завершения строительства "Северного потока — 2" его могут так и не запустить.

Кроме того, президент США Джо Байден распорядился предпринять дополнительные меры в отношении "определенных российских газопроводов", тем самым разрешив вводить санкции против "Северного потока-2" в случае, если тот будет угрожать европейской или украинской энергетической безопасности.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Байденом заявил, что США могут ввести санкции в случае нарушения прав Украины в энергетическом секторе, однако тому пока нет никаких конкретных гарантий.

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