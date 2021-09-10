Фініш: Росія добудувала "Північний потік-2"

На оперативній нараді в Росії голова правління Олексій Міллер повідомив про 100-відсоткову готовність газопроводу

Тільки що стало відомо про те, що російський газопровід "Північний потік-2" сьогодні вранці, 10 вересня, повністю добудований.

Про це з посиланням на "Газпром" повідомляють росЗМІ.

Відомо, що про 100-відсоткову готовність "Північного потоку-2" о 8:45 по Москві повідомив на оперативній нараді в ПАТ "Газпром" голова правління Олексій Міллер. Він запевнив, що будівництво газопроводу на поточний момент завершено повністю.

Відзначимо, що скандальний газопровід потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік і протяжністю у 2460 км проходить від компресорної станції "Слов’янська" Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини.

Як повідомлялося раніше, проект газопроводу "Північний потік — 2" передбачає можливість для Росії постачати газ безпосередньо до Німеччини в обхід української ГТС. На тлі цього в Україні дедалі більше побоюються, що після його запуску транзит газу через територію України буде зовсім зупинено.

Відомо, що газопровід запрацює вже 1 жовтня. В "Нафтогазі" ж запевняють, що "війна не програна" і що навіть після завершення будівництва "Північного потоку — 2" його можуть так і не запустити.

Крім того, президент США Джо Байден розпорядився вжити додаткових заходів щодо "певних російських газопроводів", тим самим дозволивши вводити санкції проти "Північного потоку-2".

Втім, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Байденом заявив, що США можуть ввести санкції у разі порушення прав України в енергетичному секторі, однак на те поки немає ніяких конкретних гарантій.