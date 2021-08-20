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Байден дозволив вводити санкції проти "Північного потоку 2"

Автор
Г. Лубенець
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Байден дозволив вводити санкції проти "Північного потоку 2" Новина оновлена 20 серпня 2021, 22:13
"Північний потік 2"

У Білому домі готують відповідь Росії.

Президент США Джо Байден розпорядився вжити додаткових заходів щодо "певних російських газопроводів". Тим самим дозволив вводити санкції проти "Північного потоку 2", в разі, якщо той буде загрожувати європейській або українській енергетичній безпеці.

Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Цей указ, йдеться в повідомленні, є відповіддю на проекти російських газопроводів, які послаблюють європейську енергетичну незалежність, "включаючи безпеку України і східного флангу країн НАТО і ЄС" і тим самим загрожують національній безпеці і економіці США.

У повідомленні також зазначено, що до таких належить і "Північний потік 2".

Як повідомлялося раніше, проект газопроводу "Північний потік 2" передбачає можливість для Росії постачати газ безпосередньо до Німеччини в обхід української ГТС. На тлі цього в Україні дедалі більше побоюються, що після його запуску транзит газу через територію України буде зовсім зупинено.

За словами посла РФ в Німеччині будівництво газопроводу завершиться "за лічені тижні".

У Нафтогазі ж запевняють, що "війна не програна" і що навіть після завершення будівництва "СП-2", його можуть так і не запустити.

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