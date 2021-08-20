Байден разрешил вводить санкции против "Северного потока 2"

В Белом доме готовят ответ России.

Президент США Джо Байден распорядился предпринять дополнительные меры в отношении "определенных российских газопроводов". Тем самым разрешив вводить санкции против "Северного потока 2", в случае, если тот будет угрожать европейской или украинской энергетической безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Этот указ, говорится в сообщении, является ответом на проекты российских газопроводов, которые ослабляют европейскую энергетическую независимость, "включая безопасность Украины и восточного фланга стран НАТО и ЕС" и тем самым угрожают национальной безопасности и экономике США.

В сообщении также указано, что к таковым относится и "Северный поток 2".

Как сообщалось ранее, проект газопровода "Северный поток 2" предусматривает возможность для России поставлять газ напрямую в Германию в обход украинской ГТС. На фоне этого в Украине растут опасения, что после его запуска транзит газа через территорию Украины будет вовсе остановлен.

По словам посла РФ в Германии строительство газопровода завершится "за считанные недели".

В Нафтогазе же заверяют, что "война не проиграна" и что даже после завершения строительства "СП-2", его могут так и не запустить.