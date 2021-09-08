"Північний потік-2" запустять вже в 1 жовтня, — Bloomberg

У Росії очікують, що "СП-2" запустять вже в наступному місяці.

Російський "Газпром" планує пустити першу партію газу по "Північному потоку 2" вже 1 жовтня.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела, що знайомі з ситуацією.

Напередодні, 6 вересня, оператор газопроводу Nord Stream AG оголосив про завершення зварювальних робіт на останній ділянці труби в Балтійському морі.

Після цього баржа "Фортуна" повинна занурити цю секцію на дно і під’єднати її до секції, що йде від берега Німеччини.

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер раніше заявляв, що газ по трубі буде поданий вже до кінця цього року.

Як відомо, проєкт "Північний потік 2" передбачає можливість постачання 55 млрд кубометрів газу в рік в обхід української газотранспортної системи. Будівництво газопроводу було зустрінуте різкою критикою з боку, як України, так і ряду європейських країн, які заявили, що він є політичним інструментом впливу на Європу з боку Кремля.

У Німеччині ж з цією позицією не згодні та переконані, що він є виключно економічним проєкт.

Щоб спробувати розвіяти побоювання скептиків США і Німеччина підписали угоду, якою передбачено можливість введення санкцій проти Росії, якщо та спробує використовувати трубу в якості зброї проти України.