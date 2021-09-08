Укр

"Северный поток-2" запустят уже в 1 октября, - Bloomberg

Автор
Г. Лубенец
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Работник "Газпрома" Новость обновлена 08 сентября 2021, 17:26
Работник "Газпрома"

В России ожидает, что "СП-2" запустят уже в следующем месяце.

Российский "Газпром" планирует пустить первую партию газа по "Северному потоку 2" уже 1 октября.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

Накануне, 6 сентября, оператор газопровода Nord Stream AG объявила о завершении сварочных работ на последнем участке трубы в Балтийском море.

После этого баржа "Фортуна" должна погрузить эту секцию на дно и подсоединить ее к секции, идущей от берега Германии.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что газ по трубе будет подан уже к концу этого года.

Как известно, проект "Северный поток 2" предусматривает возможность поставок 55 млрд кубометров газа в год в обход украинской газотранспортной системы. Строительство газопровода было встречено резкой критикой со стороны, как Украины, так и ряда европейских стран, которые заявили, что он является политическим инструментом влияния на Европу со стороны Кремля.

В Германии же с этой позицией не согласны и убеждены, что он является исключительно экономическим проектом.

Чтобы попытаться развеять опасения скептиков США и Германия подписали соглашение, которым предусмотрена возможность введения санкций против России, если та попытается использовать трубу в качестве оружия против Украины.

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