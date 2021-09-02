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Времени осталось мало: в России сообщили, когда планируют начать поставки газа по "Северному потоку-2"

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Северный поток - 2 готов почти на 100% - говорят в РФ Новость обновлена 02 сентября 2021, 12:55
Северный поток - 2 готов почти на 100% - говорят в РФ

В "Газпроме" назвали сроки, когда планируют начало поставок российского газа напрямую в Европу

Пока Украина и США обсуждают опасность "Северного потока — 2" для нашей страны, в России уже трубят о первых поставках газа с помощью скандального газопровода на европейский рынок.

По словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, транзит газа они планируют осуществить во время отопительного сезона в 2021 году. 

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток — 2" на европейский рынок", — заявил Миллер.

Отметим, что скандальный газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год и протяженностью в 2460 км проходит от компрессорной станции "Славянская" Ленинградской области до балтийского побережья Германии. 

Как сообщалось ранее, проект газопровода "Северный поток — 2" предусматривает возможность для России поставлять газ напрямую в Германию в обход украинской ГТС. На фоне этого в Украине растут опасения, что после его запуска транзит газа через территорию Украины будет вовсе остановлен.

По словам посла РФ в Германии, строительство газопровода завершится "за считанные недели". В "Нафтогазе" же заверяют, что "война не проиграна" и что даже после завершения строительства "Северного потока — 2" его могут так и не запустить.

Кроме того, президент США Джо Байден распорядился предпринять дополнительные меры в отношении "определенных российских газопроводов", тем самым разрешив вводить санкции против "Северного потока-2" в случае, если тот будет угрожать европейской или украинской энергетической безопасности.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Байденом заявил, что США могут ввести санкции в случае нарушения прав Украины в энергетическом секторе, однако тому пока нет никаких конкретных гарантий.

Северный поток - 2 готов почти на 100% - говорят в РФ
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Времени осталось мало: в России сообщили, когда планируют начать поставки газа по "Северному потоку-2"
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