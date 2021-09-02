Часу залишилося мало: в Росії повідомили, коли планують почати поставки газу по "Північному потоку-2"

В "Газпромі" назвали терміни, коли планують початок поставок російського газу безпосередньо в Європу

Поки Україна і США обговорюють небезпеку "Північного потоку — 2" для нашої країни, в Росії вже сурмлять про перші поставки газу з допомогою скандального газопроводу на європейський ринок.

За словами голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, транзит газу вони планують здійснити під час опалювального сезону в 2021 році.

"Ще до кінця цього року в цей опалювальний сезон ми з вами можемо поставити перший газ по газопроводу "Північний потік — 2" на європейський ринок", — заявив Міллер.

Відзначимо, що скандальний газопровід потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік і протяжністю у 2460 км проходить від компресорної станції "Слов’янська" Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини.

Як повідомлялося раніше, проект газопроводу "Північний потік — 2" передбачає можливість для Росії постачати газ безпосередньо до Німеччини в обхід української ГТС. На тлі цього в Україні дедалі більше побоюються, що після його запуску транзит газу через територію України буде зовсім зупинено.

За словами посла РФ в Німеччині, будівництво газопроводу завершиться "за лічені тижні". В "Нафтогазі" ж запевняють, що "війна не програна" і що навіть після завершення будівництва "Північного потоку — 2" його можуть так і не запустити.

Крім того, президент США Джо Байден розпорядився вжити додаткових заходів щодо "певних російських газопроводів", тим самим дозволивши вводити санкції проти "Північного потоку-2" в разі, якщо той буде загрожувати європейській або українській енергетичній безпеці.

Втім, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Байденом заявив, що США можуть ввести санкції у разі порушення прав України в енергетичному секторі, однак поки немає ніяких конкретних гарантій.