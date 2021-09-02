Укр

"Сложная форма..." Зеленский рассказал, какие "гарантии" энергобезопасности дал Байден Украине

Автор
В. Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
19
Владимир Зеленский во время рабочей поездки в США 01.09.2021 Новость обновлена 02 сентября 2021, 01:55
Владимир Зеленский во время рабочей поездки в США 01.09.2021

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявил, что США могут ввести санкции в случае нарушения прав Украины в энергетическом секторе, однако тому пока нет никаких конкретных гарантий.

Об этом он рассказал в ночь на 2 сентября, отвечая на вопрос журналистов, что транслировал канал "Украина 24".

"Есть некоторые гарантии, о которых говорил со мной господин президент лично. Но эти гарантии будут еще разрабатываться, потому что мы с доверием относимся друг к другу. Я имею ввиду, наши страны. Тем более, мы все должны иметь детали, а они всегда привязаны к людям, которые должны за это отвечать. А люди и ответственность всегда привязаны к особенным терминам…", — сказал украинский лидер.

"И потому это такая сложная… сложная форма, — продолжил он. — В любом случае, я знаю, что есть желание Соединенных Штатов, что я сегодня слышал, по крайней мере, — если будут нарушаться украинские права и вопросы энергетической безопасности, США будут готовы к введению санкционной политики".

Как сообщал "Телеграф", по итогам встречи в Белом доме вышло совместное заявление Украины и США о партнерстве.

Украинская же общественность, согласно первым реакциям, пока считает встречу скорее провалом, чем успехом.

Владимир Зеленский и Джо Байден
Политика
Зеленский встречается с Байденом: главное
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский и Джо Байден
Зеленский встречается с Байденом: главное
Дата публикации
Категория
Георгий Тука
Откровенный бред и манипуляции: Тука призвал украинцев повременить с выводами по визиту Зеленского в США
Дата публикации
Категория
Украина - Казахстан 1:1 (31.03.2021)
Казахстан 2:2 Украина: видео голов
Дата публикации
Категория
Есения Селезнёва. Телеграф
Звезда перформанса ко Дню Независимости Есения Селезнёва: Мой график расписан на месяц вперед
Дата публикации
Категория
Цена на газ подскочит до 20 гривен
За кубометр газа – 20 гривен, школа по-новому и налоговая амнистия: что изменилось в Украине с 1 сентября