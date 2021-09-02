Скорее поражение, чем победа: что говорят в Украине о встрече Зеленского с Байденом

Первые высказывания по итогам встречи все в одном ключе

Судя по тому, как встретили украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме и как осветили его переговоры с американским лидером Джо Байденом, — выводы можно сделать неутешительные.

В таком мнении сходятся сразу ряд экспертов в политике и государственных деятелей, сообщает "Телеграф".

Так, политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга обратил внимание на то, что Зеленского никто не встречал на пороге Белого дома и у самолета, отказали в трансляции протокольной встречи и совместном брифинге после переговоров.

"Это только то, что в публичном доступе… Боюсь предположить, что было на самом деле", — пишет он.

Политтехнолог Виталий Бала тоже склоняется к мысли, что встреча стала провалом для украинского лидера.

"Для Украины, надеюсь, результаты хотя бы не плохие. Для Зеленского, скорее всего, даже не плохие, а провальные. Его быстрый отъезд после встречи с Белого дома, снял все вопросы по возможности выхода к прессе по итогам встречи", — считает он.

Нардеп Алексей Гончаренко тоже назвал встречу скорее поражением, чем победой. По его мнению, Украина должна была иметь четкую стратегию и план поездки.

"Зеленский больше хотел увидеться с Байденом и получить красивое фото, чем получить какие-то реальные бонусы для Украины", — заявил Гончаренко.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, который ранее в комментарии "Телеграфу" уже призывал поумерить ожидания от встречи, в свою очередь тоже продолжает смеяться над теми, кто позиционирует это событие как успех.

Также читайте на "Телеграфе" все ключевые моменты о том, как прошла встреча Зеленского и Байдена.