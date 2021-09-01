Появились первые совместные фото и видео Зеленского с Байденом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 57
Началась встреча Зеленского и Байдена.
В Вашингтоне проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.
В сети появляются первые фото и видео со встречи президентов. Оба президента в черных масках.
Предполагается, что переговоры продлятся 2,5 часа. Потом Зеленский и Байден должны провести встречу с глазу на глаз. Также должны состояться переговоры украинской и американской делегаций. Перед переговорами лидеры государств должны сделать короткие заявления для СМИ.
Напомним, глава Украины находится в США с рабочим визитом. Изначально встреча с Джо Байденом планировалась на 31 августа, но была перенесена на 1 сентября.
За самыми важными моментами встречи вы можете следить в трансляции "Телеграфа".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-