Укр

Озвучена причина переноса встречи Зеленского с Байденом

Автор
А. Дворовенко
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Озвучена причина переноса встречи Зеленского с Байденом Новость обновлена 30 августа 2021, 07:36
Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 1 сентября

На 31 августа приходится последний эвакуационный день из Афганистана

Президент Украины Владимир Зеленский отправится на встречу с американским коллегой Джо Байденом днем позже — 1 сентября, а не 31 августа. Причиной этого стали теракты в Афганистане и последний эвакуационный день из аэропорта Кабула.

Об этом поздно вечером в воскресенье, 29 августа, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, решение о переносе встречи президентов на 1 день является протокольным, а объяснение этому — события в Афганистане и тот факт, что 31 августа — последний день эвакуационных процедур из аэропорта Кабула.

Советник председателя ОП добавил, что 31 августа власти США намерены сосредоточиться именно на Афганистане.

«Учитывая непредсказуемость и напряженность ситуации в Афганистане, не может возникать никаких двусмысленностей из-за того, что американской стороне необходимо фокусироваться на этой теме в этот день», — отметил Подоляк.

При этом в западных дипломатических кругах, как сообщает издание "Цензор.нет", отметили, что Зеленский к переносу встречи отнесся с пониманием, ведь Украина сама только эвакуировала свои граждан из Афганистана.

Стоит отметить, что из-за событий в Афганистане Джо Байден также переносил встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что вокруг встречи Джо Байдена и Нафтали Беннета разгорелась настоящая дискуссия, однако не из-за заявлений политиков, а из-за подозрения, что президент США уснул.

Озвучена причина переноса встречи Зеленского с Байденом
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Озвучена причина переноса встречи Зеленского с Байденом
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