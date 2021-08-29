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Зеленському на замітку: у мережі розгорілася суперечка — чи заснув Байден на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю (відео)

Автор
А. Дворовенко
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Зеленському на замітку: у мережі розгорілася суперечка — чи заснув Байден на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю (відео) Новина оновлена 29 серпня 2021, 13:18
У мережі розгорілася дискусія з приводу того, чи заснув Байден на зустрічі з Беннетом

Джо Байден під час зустрічі сидів з опущеною головою і практично зімкнутими очима

Навколо зустрічі президента США Джо Байдена і прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, яка відбулася 27 серпня, розгорілася серйозна дискусія, предметом якої стали зовсім не заяви політиків, а той факт, що американський лідер заснув.

Відповідне відео опублікували у мережі кілька конгресменів США.

На кадрах, під час промови Нафталі Беннета про "наступний розділ історії взаємин між двома націями" у деяких громадян склалося враження, що Джо Байден заснув. Він сидів з опущеною головою і здавалося, що у нього закриті очі.

Ось це відео:

Прихильники Байдена у тому, що президент США заснув під час зустрічі, засумнівалися. Люди писали в мережі, що "його руки рухаються", "Байден відразу відповів Беннету", "Відео — фейк, опублікуйте повну версію". Противники Байдена навпаки — жартували над президентом.

Пізніше видання Raw Story повідомило, що кадри цілком можуть бути фейком, поширеним республіканськими членами Конгресу США. Також вони опублікували повніший запис зустрічі Байдена і Беннета, на якому видно, що президент США під час розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю постійно перебирав пальцями, а після того, як він закінчив говорити, відразу йому відповів.

Нагадаємо, що вже 31 серпня в Білий Дім на зустріч з Джо Байденом відправиться президент України Володимир Зеленський. "Телеграф" поспілкувався з генералом і з’ясував, основні мотиви, яких повинна дотримуватися українська сторона на зустрічі у Вашингтоні.

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