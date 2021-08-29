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Зеленскому на заметку: в сети разгорелся спор - уснул ли Байден на встрече с премьер-министром Израиля (видео)

Автор
А. Дворовенко
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Зеленскому на заметку: в сети разгорелся спор - уснул ли Байден на встрече с премьер-министром Израиля (видео) Новость обновлена 29 августа 2021, 13:18
В сети разгорелась дискуссия по поводу того, уснул ли Байден на встрече с Беннетом

Джо Байден во время встречи сидел с опущенной головой и практически сомкнутыми глазами

Вокруг встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, которая состоялась 27 августа, разгорелась серьезная дискуссия, предметом которой стали вовсе не заявления политиков, а тот факт, что американский лидер уснул.

Соответствующее видео опубликовали в сети несколько конгрессменов США.

На кадрах, во время речи Нафтали Беннета о "следующей главе истории взаимоотношений между двумя нациями" у некоторых граждан создалось впечатление, что Джо Байден уснул. Он сидел с опущенной головой и создавалось впечатление, что у него закрыты глаза.

Вот это видео:

Сторонники Байдена в том, что президент США уснул во время встречи, усомнились. Люди писали в сети, что "его руки двигаются", "Байден сразу ответил Беннету", "Видео — фейк, опубликуйте полную версию". Противники Байдена наоборот — подшучивали над президентом.

Позже издание Raw Story сообщило, что кадры вполне могут быть фейком, распространенным республиканскими членами Конгресса США. Также они опубликовали более полную запись встречи Байдена и Беннета, на которой видно, что президент США во время разговора с премьер-министром Израиля постоянно перебирал пальцами, а после того, как он закончил говорить, сразу ему ответил.

Напомним, что уже 31 августа в Белый Дом на встречу с Джо Байденом отправится президент Украины Владимир Зеленский. "Телеграф" пообщался с генералом и выяснил, основные мотивы, которых должна придерживаться украинская сторона на встрече в Вашингтоне.

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