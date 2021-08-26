Встреча Байдена с Зеленским: генерал рассказал, что нужно Украине от США

Генерал Николай Маломуж озвучил основные мотивы, которых должна придерживаться украинская сторона на встрече в Вашингтоне

На будущей неделе, 31 августа, в Вашингтоне намечена встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, в том числе в формате с глазу на глаз.

Ожиданиями касательно этих переговоров с "Телеграфом" поделился генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Мы имеем четкие позиции Госдепа, администрации Байдена. Задекларирована стратегическая поддержка Украины в вопросах безопасности (в том числе энергетической), Крыма, урегулирования ситуации на востоке. В вопросах сотрудничества в военной сфере, в том числе – соглашение между Минобороны Украины и Пентагоном касательно совместных центров подготовки кадров, реформированию нашего сектора безопасности и обороны. Но всё это – рамочные позиции. А нам нужно больше конкретики", – отмечает Николай Маломуж.

По словам генерала, анализируя ситуацию, переговорный процесс, в том числе с Госдепом, с Конгрессом, его старые системные коллеги как с демократической, так и с республиканской партии отмечают, что на переговорах прозвучат заявления о поддержке Украины. Что будет согласована стратегия на уровне общей декларации, даже подписаны соглашения между секторами безопасности и обороны. А также – определенная декларация касательно финансовой поддержки в районе полумиллиарда долларов. Кроме того, поднимутся вопросы поставок нелетального, а в некоторые сектора и летального вооружения тактического уровня.

"Эти темы давно прорабатывались и сейчас включены в пакет переговоров. Но системного формата, условно, создания мощной модели и плана действий в отношениях Украина-США, некой совместной программы типа плана Маршала, что позволило бы поднять украинскую экономику на новый уровень – ничего этого нет. Тогда как нам нужен был пакет предложений, как было по Афганистану. США вложили в эту страну около триллиона долларов. Колоссальные средства! Такого формата по Украине, увы, нет. А ведь мы – форпост на востоке Европе, – акцентирует Николай Маломуж. – На базе Украины реально создать мощный центр – экономический, технологический, оборонный, транснациональный, коммуникационный, транзитный. Модель, которая позволила бы искать интересы не где-то в Афганистане или Сирии, а в Европе. Наше мощное, несмотря на потрясения, государство при помощи инвестиций, больших межгосударственных экономических, энергетических, технологических проектов позволяет создать новую модель, даже лучше, чем в Польше. Тем более – на границе с РФ, где идет мощное цивилизационное противостояние".

Генерал Николай Маломуж

Такой подход, уверен генерал, позволял бы значительно снизить риски открытого противостояния с Россией.

"Когда Украина превратится в мощное государство, с высоким уровнем экономики, жизни, технологической составляющей обороны и безопасности, с современной армией, Россия не будет применять активные агрессивные действия. Потому что тут уже будут совместный капитал, совместные технологии. И РФ придется искать модели не агрессии, а сотрудничества. К тому же, РФ, Беларусь, другие страны кремлевской орбиты видели бы эффективный пример развития постсоветского государства – Украины. Нужно было изначально поднимать такую тему, формировать такой проект, такую модель сотрудничества. Чтобы сюда шли мощные инвестиции, а не кабальные кредиты", – отмечает Николай Маломуж.

По его словам, сотрудничество возможно практические в любой теме. Но, учитывая нашу ситуацию, особенно важно оно в системе безопасности и обороны.

"Этот могут быть технологические циклы по многим темам. Например, радиоразведка – украинские наработки и наработки наших западных партнеров могут обесценивать любые системы нападения и наведения россиян. То же самое касается новейшие виды ракетных систем, танков, беспилотников. У нас есть, с чем идти на сотрудничество. И важно не просто просить, а предлагать модели, которые будут выгодны и США, и Украине. У нас нет средств, механизмов реализации, но наработки колоссальные. И при соответствующих инвестициях мы могли бы сделать масштабный рывок, – уверен генерал. – По ситуации в Афганистане видно, что там была применена неверная модель. Не проработав ситуацию, не создав систему развития государства, Запад там пытался навязать свою модель развития. И она предсказуемо не сработала. Такая "помощь", в том числе расстановка "своих" кадров по Украине точно так же не будет работать. Украину на государственном уровне должны представлять профи высокого класса, которые будут достойно вести диалог с Байденом, Блинкеном, Маском, представителями крупных корпораций".

Важно, подчеркивает Николай Маломуж, чтобы мы не просили, но были связаны с зарубежными партнерами не только политическими, но и экономически, но и финансово, бизнес-интересами, которые работали бы в украинских условиях. Чтобы это была некая общая система отношений, а не отношения богатого начальника и бедного подчиненного, как было в Афганистане. Та нерабочая модель строилась долгие годы, финансировалась громадными средствами – и так легко развалилась.

"Все эти моменты важно учесть украинской делегации во время переговоров с американцами. Иначе вряд ли стоит ожидать так нужного нам прорыва", – резюмирует генерал.

Напомним, что ранее встреча президентов Украины и США планировалась на 30 августа, но потом ее перенесли на 31 августа.

Своим мнением об этих изменениях поделился с "Телеграфом" руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что озвучены три основные темы, которые Зеленский и Байден обсудят в Белом доме.