Байден распорядился выделить Украине $60 млн на оборонные нужды

Президент США поручил выделение денег Украине в соответствии с законом об иностранной помощи от 1961 года.

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, президент США Джо Байден 27 августа поручил госсекретарю США выделить до $60 млн для Украины. В эквиваленте национальной валюты это 1,6 млрд грн.

Об этом стало известно из меморандума о делегировании полномочий, опубликованном на сайте Белого Дома.

В тексте указано, что средства выделяют "на оборонные расходы и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение, для оказания помощи Украине".

Выделение помощи от Соединенных Штатов произошло на фоне подготовки встречи двух президентов 31 августа. "Телеграф" писал, что во время двухдневного визита Зеленский планирует обсудить ряд экономических вопросов, в том числе и сотрудничество в высокотехнологических отраслях, а также вопросы безопасности, Донбасса и Крыма.

Но, радикальных прорывов и решений ожидать от этой встречи не стоит. Политический эксперт Тарас Березовец в интервью "Телеграфу" рассказал о том, для чего нужна эта встреча президенту США Джо Байдену.