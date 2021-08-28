Як українців вивозили з Кабула: "Телеграф" публікує ексклюзивні фото
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 43
Україна продовжує евакуювати громадян із Афганістану.
Україна продовжує евакуювати громадян із захопленого бойовиками радикального угрупування "Талібан" Афганістану. Так, 28 серпня із Кабулу вилетіли ще три літаки.
Як повідомили в Офісі президента, вивезти вдалося близько 400 осіб.
"Телеграф" публікує ексклюзивні фото, як громадяни очікують посадку на літаки в Кабулі та Ісламабаді.
Крім того, вже стало відомо, що один з літаків приземлився в аеропорту "Бориспіль". Найближчим часом планується посадка ще двох бортів.
Слід зазначити, що 23 серпня в Києві приземлився літак з евакуйованими українцями із Кабулу. На борту було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, в тому числі — 27 дітей.
22 серпня в аеропорт "Бориспіль" прибув інший український літак із 83 громадянами на борту, 31 з яких — українці. А перший український літак виліт із Кабулу ще 16 серпня. Тоді вдалося евакуювати 79 громадян, 8 із яких — українці.
Нагадаємо, ще з початку травня на тлі виведення з Афганістану військового контингенту США, бойовики радикального руху "Талібан" почали широкомасштабний наступ по всій країні. Таліби захопили всі великі міста Афганістану. 15 серпня зайшли в Кабул. При цьому президент Ашраф Гані пішов у відставку і покинув країну.
Після зміни влади з Афганістану почалася масова евакуація — сотні людей захотіли покинути країну.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-