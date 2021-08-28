Як українців вивозили з Кабула: "Телеграф" публікує ексклюзивні фото

Україна продовжує евакуювати громадян із Афганістану.

Україна продовжує евакуювати громадян із захопленого бойовиками радикального угрупування "Талібан" Афганістану. Так, 28 серпня із Кабулу вилетіли ще три літаки.

Як повідомили в Офісі президента, вивезти вдалося близько 400 осіб.

"Телеграф" публікує ексклюзивні фото, як громадяни очікують посадку на літаки в Кабулі та Ісламабаді.

Громадяни очікують посадку на літак в Кабулі

Громадяни очікують посадку на літак в Ісламабаді

Крім того, вже стало відомо, що один з літаків приземлився в аеропорту "Бориспіль". Найближчим часом планується посадка ще двох бортів.

Слід зазначити, що 23 серпня в Києві приземлився літак з евакуйованими українцями із Кабулу. На борту було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, в тому числі — 27 дітей.

22 серпня в аеропорт "Бориспіль" прибув інший український літак із 83 громадянами на борту, 31 з яких — українці. А перший український літак виліт із Кабулу ще 16 серпня. Тоді вдалося евакуювати 79 громадян, 8 із яких — українці.

Нагадаємо, ще з початку травня на тлі виведення з Афганістану військового контингенту США, бойовики радикального руху "Талібан" почали широкомасштабний наступ по всій країні. Таліби захопили всі великі міста Афганістану. 15 серпня зайшли в Кабул. При цьому президент Ашраф Гані пішов у відставку і покинув країну.

Після зміни влади з Афганістану почалася масова евакуація — сотні людей захотіли покинути країну.