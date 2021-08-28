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Як українців вивозили з Кабула: "Телеграф" публікує ексклюзивні фото

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Як українців вивозили з Кабула: "Телеграф" публікує ексклюзивні фото Новина оновлена 28 серпня 2021, 17:25
Біженці очікують посадку в Ісламабаді. Фото: Телеграф

Україна продовжує евакуювати громадян із Афганістану.

Україна продовжує евакуювати громадян із захопленого бойовиками радикального угрупування "Талібан" Афганістану. Так, 28 серпня із Кабулу вилетіли ще три літаки.

Як повідомили в Офісі президента, вивезти вдалося близько 400 осіб.

"Телеграф" публікує ексклюзивні фото, як громадяни очікують посадку на літаки в Кабулі та Ісламабаді.

Громадяни очікують посадку на літак в Кабулі
Громадяни очікують посадку на літак в Кабулі
Громадяни очікують посадку на літак в Ісламабаді
Громадяни очікують посадку на літак в Ісламабаді

Крім того, вже стало відомо, що один з літаків приземлився в аеропорту "Бориспіль". Найближчим часом планується посадка ще двох бортів.

Слід зазначити, що 23 серпня в Києві приземлився літак з евакуйованими українцями із Кабулу. На борту було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, в тому числі — 27 дітей.

22 серпня в аеропорт "Бориспіль" прибув інший український літак із 83 громадянами на борту, 31 з яких — українці. А перший український літак виліт із Кабулу ще 16 серпня. Тоді вдалося евакуювати 79 громадян, 8 із яких — українці.

Нагадаємо, ще з початку травня на тлі виведення з Афганістану військового контингенту США, бойовики радикального руху "Талібан" почали широкомасштабний наступ по всій країні. Таліби захопили всі великі міста Афганістану. 15 серпня зайшли в Кабул. При цьому президент Ашраф Гані пішов у відставку і покинув країну.

Після зміни влади з Афганістану почалася масова евакуація — сотні людей захотіли покинути країну.

Як українців вивозили з Кабула: "Телеграф" публікує ексклюзивні фото
Суспільство
Як українців вивозили з Кабула: "Телеграф" публікує ексклюзивні фото
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Категорія
Як українців вивозили з Кабула: "Телеграф" публікує ексклюзивні фото
Як українців вивозили з Кабула: "Телеграф" публікує ексклюзивні фото
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