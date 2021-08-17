Украинские военные не могут покинуть Афганистан: волонтеры бьют тревогу

В Украине отреагировали на то, что граждане страны не могут возвратится домой из Афганистана, тем временем как украинским самолетом уже семь десяков иностранцев покинули опасные территории.

Несмотря на обещания украинской власти вернуть граждан страны из Афганистана, который 14 августа захватили боевики "Талибан", люди продолжают находиться там, в надежде возвратиться домой. Тем временем украинским самолетом уже эвакуировали десятки иностранцев и только 8 человек из Украины.

Об этом в понедельник, 16 августа, пишет на странице в Facebook волонтер Михаил Макарук.

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации", — пишет волонтер.

Также он говорит, что неизвестно, были ли дети и женщины среди эвакуированых людей.

Макарук возмущен тем, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал "прийти на помощь своим гражданам, что бы не происходило в мире".

Тем временем на американской базе в Кабуле находятся 12 украинских военных. Их родственники говорят, что обзвонили уже все учреждения для эвакуации, но никто не выходил на связь, кроме посольства Украины в Таджикистане, которое ответило через страницу в Facebook.

"Как бы хотелось услышать Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine", — подытоживает Макарук.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Афганистан пал и дальше "Талибан" пойдет в слабейшие страны региона.

Напоминаем, что граждане Афганистана, в попытке сбежать со страны цеплялись за шасси и фюзеляж американских военных самолётов — вследствие этого погибли трое афганцев, сорвавшихся с большой высоты.