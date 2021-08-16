Афганцы пытаются сбежать от талибов, цепляясь за самолеты военных США (видео)

Граждане Афганистана, в попытке сбежать со страны после того, как представители "Талибана" захватили там власть, цеплялись за шасси и фюзеляж американских военных самолётов, покидающих опасные территории. Вследствие этого погибли трое афганцев, сорвавшихся с большой высоты.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает издание "Afghanistan Online News".

"Местные жители, которые проживают вблизи аэропорта Кабула, утверждают, что трое молодых людей, державшиеся за шасси самолета, упали на крышу дома. Один из местных жителей подтвердил это и сказал, что падение этих людей произвело ужасающий эффект", - пишет СМИ.

В афганистанских медиа призывают жителей Кабула не верить слухам о людях, выезжающих за границу из аэропорта Кабула, и не рисковать своей жизнью.

Очевидцы, находящиеся в аэропорту имени Хамида Карзая", говорят, что в настоящий момент там царит хаос и паника.

Несмотря на предупреждение властей аэропорта о приостановке выполнения гражданских рейсов, толпы обезумевших от страха людей переполнили взлетно-посадочную полосу в надежде покинуть Кабул.

Кроме того, очевидцы рассказали СМИ о гибели не менее пяти человек в результате стрельбы в кабульском аэропорту.

Еще в воскресенье, 15 августа, появились сообщение со ссылкой американских военных, что международный аэропорт Кабула прекратил принимать коммерческие авиарейсы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Афганистан пал и дальше "Талибан" пойдет в слабейшие страны региона.

Напоминаем, как отреагировала западная пресса на то, что талибы взяли Афганистан.