Талибы захватили власть в Афганистане: как отреагировала западная пресса

Все мировые СМИ пишут о том, что власть в Афганистане захватили Талибы. Такого молниеносного продвижения не ожидал никто.

Известное интернет-издание "NBCNews" пишет о том, что президент Афганистана бежал из страны в воскресенье, когда "Талибан" и его боевики в Кабуле приблизились к захвату политической власти.

Абдулла Абдулла, глава Совета афганского национального примирения, подтвердил сообщения о том, что президент Гани покинул Афганистан.

"Он уехал из Афганистана в тяжелые времена", - сказал Абдулла, давний соперник Гани, в онлайн-видео.

Команда президента Гани подтвердила его бегство. В заявлении, размещенном на его официальной странице в Facebook, Гани заявил, что покинул Афганистан, чтобы избежать кровопролития. Президент в изгнании не указал свое местоположение или пункт назначения.

"Талибан" приказал своим боевикам войти в Кабул, потому что, по их мнению, полиция покинула все свои посты, сообщил "NBCNews" представитель "Талибана". Пресс-секретарь призвал жителей столицы сохранять спокойствие.

Многие афганцы, как гражданские, так и военные, опасаются убийств из мести со стороны боевиков Талибана. Об этом сообщает на своем сайте известное интернет-издание "Euronews".

Назар Мохаммад, более известный как Хаша Цван, был популярным комиком на юге страны.

Видео, на котором двое мужчин бьют его и оскорбляют его, широко распространилось в социальных сетях. Позднее его показывали несколько раз.

Представитель Талибана Забихулла Муджахид признал, что двое мужчин, напавших на него на видео, были талибами и что они предстанут перед судом.

Но убийство этого комика вызвало опасения относительно дальнейших репрессий, поскольку США и их союзники выводят свой последний персонал из страны, а афганское правительство и силы безопасности рушатся перед наступлением Талибана.

Мохаммед не был телеведущим, но публиковал свои выступления на TikTok.

Он был известен грубыми шутками, забавными песнями, подшучиванием над собой и часто высмеивал темы, которые ему подбрасывали фанаты.

Жестокость убийства подорвала заверения талибов в том, что людям, работавшим на правительство, с вооруженными силами США или с организациями США, не будет причинен вред.

Сообщается, что в захваченных ими районах сотни людей удерживаются талибами.

Школы были сожжены, и появились сообщения об ограничениях, налагаемых на женщин, подобных тем, которые были введены, когда повстанцы последний раз правили Афганистаном.

Как сообщает издание "Axios" у американского посольства приземляются вертолеты для эвакуации персонала посольства. Дипломатические машины покидают территорию.

В апреле Байден заявил: "Мы не будем выводить войска поспешно. Мы сделаем это ответственно, осознанно и безопасно".

Сегодня утром талибы входят в столицу Афганистана Кабул "со всех сторон", - заявил агентству Рейтер высокопоставленный афганский чиновник. Джелалабад, последний крупный город, помимо столицы, не принадлежащей талибам, пал сегодня утром.

Афганские силы сегодня сдали талибам авиабазу Баграм, основную базу в самой длинной войне Америки с Талибаном.

Заголовки газет имеют такой вид "Добровольная сдача в Афганистане".

Это ошеломляющий провал для Запада и позор для Байдена. И это травматический поворот для ветеранов США, которые несли жертвы в Афганистане в течение последних 20 лет. Более 20 тыс военнослужащих были ранены в боях, и 2300 солдат США были убиты.

Высокопоставленный правительственный чиновник США рассказал о логике размышлений Байдена, которая сводится к трем пунктам:

1. Любая другая альтернатива была бы хуже.

2. Коллапс доказывает, что, если бы США остались, именно американцам бы пришлось противостоять Талибану без конца и края и с неизвестным количеством потерь.

3. Американцы поддерживают возвращение войск домой.

"Если люди думают, что наш августовский уход слишком быстрый, как бы выглядел тогда наш уход в мае?" - сказал чиновник, имея в виду крайний срок, назначенный президентом Трампом - 1 мая.

"И если люди думают, что мы должны остаться – тогда скажите, чьих детей они посылают воевать с талибами, в то время как афганская армия этого не делает?"

Джонатан Карл, ведущий передачи "Эта неделя" на канале "ABC", спросил Блинкена, можно ли сравнить эвакуацию США с эвакуацией американцев вертолетами из посольства США в Сайгоне в 1975 году.

"Давайте сделаем шаг назад. Это явно не Сайгон, - сказал Блинкен, который заявил: "Что касается того, что мы намеревались сделать в Афганистане, мы это сделали".

Байден обвинил Трампа в том, что он наделил талибов полномочиями и оставил их "в самом сильном военном положении с 2001 года", но в своем заявлении сказал, что ему нужно сделать выбор и что он не передаст войну "пятому" президенту США.

Блинкен также сказал в передаче "Знакомьтесь с прессой", что Соединенные Штаты будут иметь "основное дипломатическое присутствие" в Кабуле, добавив: "Фактически, посольство в аэропорту".

В воскресенье талибы захватили авиабазу Баграм и освободили тысячи заключенных, в том числе многих высокопоставленных боевиков "Аль-Каиды".

Заключенные были одними из самых закоренелых боевиков Талибана и могли представлять угрозу не только для афганских граждан, но и для интересов безопасности Америки.

Тюрьма Пули-Чарки является крупнейшей в Афганистане и содержит тюремный блок строгого режима для заключенных "Аль-Каиды" и "Талибана".

Афганские правительственные войска без боя передали контроль над базой, расположенной на окраине Кабула, талибам.

Сообщается, что Американские силы берут на себя управление воздушным движением в аэропорту Кабула для вывоза персонала из Афганистана после того, как в воскресенье было эвакуировано американское посольство.

PHOTO 1: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the #Taliban enter #Kabul from all sides. #Afghanistan (2021) PHOTO 2: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the PAVN & Viet Cong capture of Saigon, Vietnam (1975) pic.twitter.com/YamWmzjOay — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) August 15, 2021

Военнослужащие США были вынуждены сделать предупредительные выстрелы в воздух в аэропорту Кабула, чтобы не допустить, чтобы толпы отчаявшихся граждан не бросились на самолеты, сообщил агентству Reuters чиновник.

Цитируемый чиновник сказал: "Толпа вышла из-под контроля. Стрельба была произведена только для того, чтобы разрядить хаос".

Saigon on steroids! “It’s too late to fly out,” one man who worked for Western organizations for years but had his UK visa application was rejected, tells @WSJ He & his family are in hiding in Kabul trying to find people smugglershttps://t.co/RCzw9vRx8opic.twitter.com/TIW6pSEg32 — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) August 16, 2021

Перестрелки можно было услышать в нескольких видеороликах в социальных сетях. Сцены отчаяния включают в себя толпы людей, парящих вокруг самолетов и взбирающихся по лестницам.

Военнослужащие США руководят аэропортом, где, как сообщается, в первую очередь они отдают предпочтение эвакуации сотрудников посольства военными рейсами.

Ранее США заявляли, что они эвакуировали всех сотрудников своего посольства в аэропорт.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сказал в заявлении по электронной почте: "Мы можем подтвердить, что безопасная эвакуация всего персонала посольства теперь завершена. Весь персонал посольства находится на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая, периметр которого охраняется военными США".

Согласно совместному заявлению министерства обороны и государственного департамента, США "вывозит из страны тысячи американских граждан, проживающих в Афганистане" вместе с местным персоналом миссии США в Кабуле и их семьями" в понедельник и в ближайшие дни.

"В течение следующих 48 часов мы расширим наше присутствие в сфере безопасности до почти 6000 военнослужащих, при этом наша миссия будет сосредоточена исключительно на содействии этим усилиям, и мы возьмем на себя управление воздушным движением", - заявили в государственном департаменте и министерстве обороны.

Американский флаг был снят в посольстве США в Кабуле ранее в воскресенье, что стало последним шагом в массовой и быстрой эвакуации граждан США и некоторых афганских союзников. Некоторые сотрудники останутся для оформления виз.

Несколько других стран эвакуировали своих дипломатических сотрудников, перевели свой персонал в аэропорт Кабула и / или сократили штат сотрудников до небольшой группы дипломатов.

К ним относятся Великобритания, Франция, Нидерланды, Чешская Республика, Швеция, Испания и Канада, которые приостановили свои дипломатические операции в Афганистане.

Германия и Норвегия полностью закрыли свои посольства в Кабуле, а Дания временно закрыла свои дипломатические помещения в афганской столице. Посольство Австралии в Кабуле закрыто с мая.

Военные официальные лица США заявили, что аэропорт Кабула закрыт для коммерческих рейсов, в то время как военная эвакуация продолжается.

"Мы заверили все посольства, дипломатические центры, учреждения и места, а также иностранных граждан в Кабуле, что они не столкнутся с какой-либо опасностью", - заявил в воскресенье в Твиттере официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид.

В субботу президент Байден направил еще 1000 военнослужащих обеспечить доставку по воздуху персонала посольства США и афганских союзников. Морские пехотинцы помогали в переброске по воздуху.

По сообщению “BBC” Официальные лица Талибана заявили, что ситуация внутри Афганистана мирная, о столкновениях по всей стране на следующий день после того, как боевики захватили столицу Кабул, не сообщалось.

Заместитель лидера движения "Талибан" говорит, что сейчас время заняться обеспечением народа Афганистана и улучшить его жизнь.

Комментарии были сделаны в новом видеоролике, опубликованном боевиками, на следующий день после того, как боевики захватили столицу Кабул и объявили о победе.

"Пришло время суда, мы будем служить нашему народу, мы дадим спокойствие всей нации, мы пойдем как можно дальше для улучшения их жизни", - сказал в камеру мулла Барадар Ахунд, в окружении группы других бойцов.

"Путь, который мы прошли, был неожиданным, поскольку мы достигли положения, которого никогда не ожидали", - добавил он.

Лидеры Талибана публично пообещали проявить великодушие в своей победе, заверив правительственных чиновников, солдат и народ Афганистана в том, что им нечего бояться, поскольку под их контроль попадают все более обширные территории страны.

Но афганцы, хлынувшие в Кабул, и те, кто все еще находится в контролируемых талибами районах, говорят, что они были свидетелями беспричинных нападений на мирных жителей и казней захваченных солдат. Кроме того, по их словам, командиры талибов потребовали, чтобы общины выдавали незамужних женщин, чтобы они стали "женами" их бойцов - это форма сексуального насилия, говорят правозащитные группы.

Посольство США в Кабуле заявило в четверг, что оно получило сообщения о казнях талибами сдавшихся афганских военных.

Представитель "Талибана" Забиулла Муджахид отрицал, что группа убивала каких-либо заключенных, заявив, что это нарушило бы ее принципы. Он также сказал, что утверждения о том, что талибы принуждают женщин к браку, являются ложными и что такие действия противоречат правилам ислама и нарушают культурные традиции.

Некоторые из тех, кто спасается от насилия по мере падения столиц провинций, оказались в Кабуле. Одна тяжело раненная женщина по имени Вазир Назари, член афганского шиитского хазарейского меньшинства, неподвижно лежала на боку на тонком матрасе на крыше дома в западной части столицы.

Ее отец, Абдул Резак Резайе, сказал, что в начале июля боевики Талибана, проходившие от двери к двери в своей деревне в районе Малистан провинции Газни в центральном Афганистане, выстрелили ее в голову. Жители деревни сказали, что было совершенно непонятно, что им нужно.

Малистан почти полностью населен хазарейцами, чей шиитский ислам презирается строго суннитским "Талибаном". В 1990-х годах хазарейцы оказали жесткое сопротивление попыткам талибов захватить власть в стране и впоследствии столкнулись с постоянным преследованием со стороны талибов.

Боевики выстрелили невестке Вазир в живот, и она упала на пол, смертельно раненная. По словам г-на Резайе, когда Вазир, которой за 40, наклонилась, чтобы помочь ей, ей выстрелили в лицо. Он сказал, что пуля вошла в ее правый висок и вышла из левого глаза.

"Для нее было бы лучше, если бы они убили мою дочь, чем оставить ее в таком состоянии", - сказал г-н Резаи.

Позже на той неделе, когда талибы достигли соседней деревни Паай Джулга, лидеры общины, в том числе директор местной средней школы для девочек Баба Али Рахмани, пошли к местному командиру талибов, известному как Мавлави Мосафир.

Командующий заверил их, что у Талибана нет проблем с шиитской деревней и что жители могут продолжать вести свой обычный образ жизни, сказал сын г-на Рахмани, Шариф.

Спустя несколько дней правительственные силы предприняли попытку контратаки в районе, и талибы прибегли к насилию против мирных жителей Хазарейца, сказал Шариф Рахмани. Его отец рискнул выйти из дома и был убит. По словам г-на Рахмани, соседи заявили, что он был застрелен боевиками Талибана на мотоцикле.

Кто же такие талибы?

На этот вопрос отвечает издание "BBC" в своей недавней статье.

Талибан, или "студенты" на языке пушту, появились в начале 1990-х годов на севере Пакистана после вывода советских войск из Афганистана. Считается, что преимущественно пуштунское движение впервые появилось в религиозных семинариях - в основном оплачиваемых деньгами из Саудовской Аравии - которые проповедовали жесткую форму суннитского ислама.

Обещание, данное Талибаном в пуштунских районах, охватывающих Пакистан и Афганистан, заключалось в том, чтобы восстановить мир и безопасность и обеспечить соблюдение своей собственной строгой версии шариата, или исламского закона, когда они придут к власти.

С юго-запада Афганистана талибы быстро распространили свое влияние. В сентябре 1995 года они захватили провинцию Герат, граничащую с Ираном, а ровно через год они захватили столицу Афганистана Кабул, свергнув режим президента Бурхануддина Раббани - одного из отцов-основателей афганских моджахедов, сопротивлявшихся советской оккупации. К 1998 году талибы контролировали почти 90% территории Афганистана.

Афганцы, утомленные бесчинствами моджахедов и распрями после того, как Советы были изгнаны, обычно приветствовали талибов, когда они впервые появились на сцене. Их ранняя популярность была в значительной степени обусловлена их успехом в искоренении коррупции, обуздании беззакония и обеспечении безопасности дорог и территорий, находящихся под их контролем, для процветания коммерции.

Но Талибан также ввел или поддержал наказания в соответствии со своим строгим толкованием законов шариата - такие как публичные казни осужденных убийц и прелюбодеев и ампутации для тех, кто был признан виновным в воровстве. Мужчины должны были отращивать бороды, а женщины должны были носить полностью закрывающуюся паранджу.

Талибан также запретил телевидение, музыку и кино и не одобрял посещение школ девочками в возрасте 10 лет и старше. Их обвиняли в различных нарушениях прав человека и культурных традициях. Одним из печально известных примеров был 2001 год, когда талибы продолжили уничтожение знаменитых статуй Будды в Бамиане в центральном Афганистане, несмотря на международное возмущение.

Пакистан неоднократно отрицал, что он был архитектором движения "Талибан", но нет никаких сомнений в том, что многие афганцы, которые первоначально присоединились к движению, получили образование в медресе (религиозных школах) в Пакистане.

Пакистан также был одной из трех стран, наряду с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), которые признали талибов, когда они были у власти в Афганистане. Кроме того, это была последняя страна, разорвавшая дипломатические отношения с группой.

В какой-то момент талибы пригрозили дестабилизировать Пакистан из контролируемых ими районов на северо-западе. Одно из самых громких и международно осужденных нападений пакистанских талибов произошло в октябре 2012 года, когда школьница Малала Юсуфзай была застреленна по дороге домой в городе Мингора.

Однако крупное военное наступление через два года после резни в школе в Пешаваре значительно снизило влияние группировки в Пакистане. По крайней мере, три ключевых фигуры пакистанских талибов были убиты в результате ударов американских беспилотников в 2013 году, в том числе лидер группировки Хакимулла Мехсуд.

Как боевикам удалось добиться такого успеха?

Понимание того, как талибы завершили молниеносное окружение столицы, а также следующую фазу конфликта, требует понимания стратегии группировки с точки зрения "оперативного искусства". Об этом пишет на своем сайте издание “Atlantic Council”.

Талибан 2021 года - это не то же самое, что Талибан 1990-х годов. Этот "Талибан" теперь умеет объединять военные и невоенные инструменты власти для достижения своих политических целей.

Афганское правительство не проиграло битву, потому что большая часть вооруженных сил США вышла из страны. Вместо этого правительственные войска переиграли более гибкая военная организация. Талибан обозначил конкретные цели и направления своих усилий, чтобы ослабить афганские силы безопасности и провести стратегическое окружение Кабула с целью заставить правительство капитулировать.

Что дальше?

Все войны должны закончиться. Но то, как они закончатся, имеет значение и может определять характер будущих конфликтов и их способность выходить за пределы границ.

Полный крах афганских сил безопасности увеличивает вероятность того, что региональные субъекты вступят в бой с Талибаном, переходя от поддержки через доверенных лиц к открытым политическим отношениям с этой группировкой. Это взаимодействие будет транзакционным обменом, поскольку такие государства, как Иран и Пакистан, защищают свои границы и интересы безопасности, в то время как такие страны, как Россия, Китай и центральноазиатские соседи Афганистана, продвигают свои экономические интересы и пытаются ограничить потоки беженцев, что может оказаться сложной задачей.

В переходный период государства региона и великие державы будут определять, финансировать или нет конкурирующие центры силы в Афганистане для уравновешивания талибов - маловероятная перспектива в краткосрочной перспективе, учитывая успех кампании талибов. Более того, региональные игроки будут все больше смотреть на Афганистан через призму борьбы с терроризмом и переключать свое внимание на такие группировки, как ИГИЛ-Хорасан (ИГИЛ-К), общего врага государств в регионе и Талибана.

В этих условиях политика США должна будет сосредоточиться на предотвращении гуманитарной катастрофы и разработке жизнеспособных вариантов достижения целей Америки по борьбе с терроризмом. Война в Афганистане перемещает сотни тысяч людей в разгар пандемии и сильной засухи, поразившей регион. Гуманитарные проблемы и терроризм не исключают друг друга. Такие группы, как ИГИЛ-К, будут использовать постконфликтный кризис безопасности для радикализации нового поколения последователей, которые чувствуют себя брошенными западными институтами. Другие игроки, такие как Россия и Беларусь, воспользуются потоками беженцев для дальнейшей поляризации политики в Европе. Соединенным Штатам и их партнерам необходимо будет перейти от поддержки падшего режима к тому, чтобы военная победа Талибана не разжигала беспорядки в новых формах.

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