Талибы захватили власть в Афганистане: как отреагировала западная пресса

Все мировые СМИ пишут о том, что власть в Афганистане захватили Талибы. Такого молниеносного продвижения не ожидал никто.

Известное интернет-издание "NBCNews" пишет о том, что президент Афганистана бежал из страны в воскресенье, когда "Талибан" и его боевики в Кабуле приблизились к захвату политической власти.

Абдулла Абдулла, глава Совета афганского национального примирения, подтвердил сообщения о том, что президент Гани покинул Афганистан.

"Он уехал из Афганистана в тяжелые времена", - сказал Абдулла, давний соперник Гани, в онлайн-видео.

Команда президента Гани подтвердила его бегство. В заявлении, размещенном на его официальной странице в Facebook, Гани заявил, что покинул Афганистан, чтобы избежать кровопролития. Президент в изгнании не указал свое местоположение или пункт назначения.

"Талибан" приказал своим боевикам войти в Кабул, потому что, по их мнению, полиция покинула все свои посты, сообщил "NBCNews" представитель "Талибана". Пресс-секретарь призвал жителей столицы сохранять спокойствие.

Многие афганцы, как гражданские, так и военные, опасаются убийств из мести со стороны боевиков Талибана. Об этом сообщает на своем сайте известное интернет-издание "Euronews".

Назар Мохаммад, более известный как Хаша Цван, был популярным комиком на юге страны.

Видео, на котором двое мужчин бьют его и оскорбляют его, широко распространилось в социальных сетях. Позднее его показывали несколько раз.

Представитель Талибана Забихулла Муджахид признал, что двое мужчин, напавших на него на видео, были талибами и что они предстанут перед судом.

Но убийство этого комика вызвало опасения относительно дальнейших репрессий, поскольку США и их союзники выводят свой последний персонал из страны, а афганское правительство и силы безопасности рушатся перед наступлением Талибана.

Мохаммед не был телеведущим, но публиковал свои выступления на TikTok.

Он был известен грубыми шутками, забавными песнями, подшучиванием над собой и часто высмеивал темы, которые ему подбрасывали фанаты.

Жестокость убийства подорвала заверения талибов в том, что людям, работавшим на правительство, с вооруженными силами США или с организациями США, не будет причинен вред.

Сообщается, что в захваченных ими районах сотни людей удерживаются талибами.

Школы были сожжены, и появились сообщения об ограничениях, налагаемых на женщин, подобных тем, которые были введены, когда повстанцы последний раз правили Афганистаном.

Как сообщает издание "Axios" у американского посольства приземляются вертолеты для эвакуации персонала посольства. Дипломатические машины покидают территорию.

В апреле Байден заявил: "Мы не будем выводить войска поспешно. Мы сделаем это ответственно, осознанно и безопасно".

Сегодня утром талибы входят в столицу Афганистана Кабул "со всех сторон", - заявил агентству Рейтер высокопоставленный афганский чиновник. Джелалабад, последний крупный город, помимо столицы, не принадлежащей талибам, пал сегодня утром.

Афганские силы сегодня сдали талибам авиабазу Баграм, основную базу в самой длинной войне Америки с Талибаном.

Заголовки газет имеют такой вид "Добровольная сдача в Афганистане".

Это ошеломляющий провал для Запада и позор для Байдена. И это травматический поворот для ветеранов США, которые несли жертвы в Афганистане в течение последних 20 лет. Более 20 тыс военнослужащих были ранены в боях, и 2300 солдат США были убиты.

Высокопоставленный правительственный чиновник США рассказал о логике размышлений Байдена, которая сводится к трем пунктам:

1. Любая другая альтернатива была бы хуже.

2. Коллапс доказывает, что, если бы США остались, именно американцам бы пришлось противостоять Талибану без конца и края и с неизвестным количеством потерь.

3. Американцы поддерживают возвращение войск домой.

"Если люди думают, что наш августовский уход слишком быстрый, как бы выглядел тогда наш уход в мае?" - сказал чиновник, имея в виду крайний срок, назначенный президентом Трампом - 1 мая.

"И если люди думают, что мы должны остаться – тогда скажите, чьих детей они посылают воевать с талибами, в то время как афганская армия этого не делает?"

Джонатан Карл, ведущий передачи "Эта неделя" на канале "ABC", спросил Блинкена, можно ли сравнить эвакуацию США с эвакуацией американцев вертолетами из посольства США в Сайгоне в 1975 году.

"Давайте сделаем шаг назад. Это явно не Сайгон, - сказал Блинкен, который заявил: "Что касается того, что мы намеревались сделать в Афганистане, мы это сделали".

Байден обвинил Трампа в том, что он наделил талибов полномочиями и оставил их "в самом сильном военном положении с 2001 года", но в своем заявлении сказал, что ему нужно сделать выбор и что он не передаст войну "пятому" президенту США.

Блинкен также сказал в передаче "Знакомьтесь с прессой", что Соединенные Штаты будут иметь "основное дипломатическое присутствие" в Кабуле, добавив: "Фактически, посольство в аэропорту".

В воскресенье талибы захватили авиабазу Баграм и освободили тысячи заключенных, в том числе многих высокопоставленных боевиков "Аль-Каиды".

Заключенные были одними из самых закоренелых боевиков Талибана и могли представлять угрозу не только для афганских граждан, но и для интересов безопасности Америки.

Тюрьма Пули-Чарки является крупнейшей в Афганистане и содержит тюремный блок строгого режима для заключенных "Аль-Каиды" и "Талибана".

Афганские правительственные войска без боя передали контроль над базой, расположенной на окраине Кабула, талибам.

Сообщается, что Американские силы берут на себя управление воздушным движением в аэропорту Кабула для вывоза персонала из Афганистана после того, как в воскресенье было эвакуировано американское посольство.

PHOTO 1: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the #Taliban enter #Kabul from all sides. #Afghanistan (2021)

PHOTO 2: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the PAVN & Viet Cong capture of Saigon, Vietnam (1975) pic.twitter.com/YamWmzjOay

— Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) August 15, 2021