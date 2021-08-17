Українські військові не можуть покинути Афганістан: волонтери б'ють на сполох

В Україні відреагували на те, що громадяни країни не можуть повернутися додому з Афганістану, тим часом як українським літаком вже сім десятків іноземців покинули небезпечні території.

Незважаючи на обіцянки української влади повернути громадян країни з Афганістану, який 14 серпня захопили бойовики "Талібан", люди продовжують перебувати там, в надії повернутися додому. Тим часом українським літаком вже евакуювали десятки іноземців і тільки 8 осіб з України.

Про це в понеділок, 16 серпня, пише на сторінці в Facebook волонтер Михайло Макарук.

"За уточненими даними, з Афганістану українським літаком всього вивезли майже 80 осіб, в тому числі 8 українців і громадян інших держав, які попросили про термінову евакуацію", — пише волонтер.

Також він говорить, що невідомо, чи були діти і жінки серед евакуйованих людей.

Макарук обурений тим, що президент України Володимир Зеленський пообіцяв "прийти на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалося в світі".

Тим часом на американській базі в Кабулі перебувають 12 українських військових. Їхні родичі кажуть, що обдзвонили вже всі установи для евакуації, але ніхто не виходив на звʼязок, крім посольства України в Таджикистані, яке відповіло через сторінку в Facebook.

"Як би хотілося почути Міністерство закордонних справ України/MFA of Ukraine", — підсумовує Макарук.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Афганістан упав і далі "Талібан" піде в слабші країни регіону.

Нагадуємо, що громадяни Афганістану, в спробі втікти з країни чіплялися за американські військові літаки — внаслідок цього загинули троє афганців, що зірвалися з великої висоти.