Украинцев не могут эвакуировать из Афганистана: в МИД уверяют, что самолет есть

Даже если самолет улетит из Афганистана, то не факт, что туда смогут прислать еще один.

В МИД Украины сообщили, что в аэропорту афганского Кабула находится украинский самолет, но пока он не может вылететь.

Об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, который не может вылететь", — сказал он.

По его словам, самолет "теоретически" сможет улететь из Афганистана, однако непонятно прибудет ли туда еще один.

Кулеба отметил, что в настоящий момент решается вопрос об эвакуации всех желающих граждан Украины, но добавил, что на свободные места будут взяты иностранные граждане, в том числе и граждане Афганистана.

Глава МИД добавил, что сейчас известно об около 50 украинцах, которые высказали желание уехать из страны.

Тем украинцам, которые хотят покинуть Афганистан, необходимо обратиться к посольству в Таджикистане или Пакистане

Кроме того Кулеба заявил, что МИД предлагает эвакуацию всем украинцам, однако ведомство не знает, где могут находиться конкретные граждане, а потому он еще раз призвал их дать о себе знать.

Как сообщалось ранее, после того, как террористическая организация "Талибан" захватила контроль в Афганистане, в столице страны Кабуле начался полнейший хаос. Тысячи человек пытались штурмовать аэропорт, чтобы покинуть страну.

Некоторые из них пытались улететь даже цепляясь за шасси и фюзеляжи американских военных самолетов.