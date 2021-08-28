Укр

Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото Новость обновлена 28 августа 2021, 17:25
Беженцы ожидают посадку в Исламабаде. Фото: Телеграф

Украина продолжает эвакуировать граждан из Афганистана.

Украина продолжает эвакуировать граждан из захваченного боевиками радикальной группировки "Талибан" Афганистана. Так 28 августа из Кабула вылетели еще три самолета.

Как сообщили в Офисе президента, вывезти удалось около 400 человек.

"Телеграф" публикует эксклюзивные фото, как граждане ожидают посадку на самолеты в Кабуле и Исламабаде.

Граждане ожидают посадку на самолет в Кабуле
Граждане ожидают посадку на самолет в Кабуле
Граждане ожидают посадку на самолет в Исламабаде
Граждане ожидают посадку на самолет в Исламабаде

Кроме того, уже стало известно, что один из самолетов приземлился в аэропорту "Борисполь". В ближайшее время планируется посадка еще двух бортов.

Следует отметить, что 23 августа в Киеве приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула. На борту было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе — 27 детей.

22 августа в аэропорт "Борисполь" прибыл другой украинский самолет с 83 гражданами на борту, 31 из которых — украинцы. А первый украинский самолет вылет из Кабула еще 16 августа. Тогда удалось эвакуировать 79 граждан, 8 из которых — украинцы.

Напомним, еще с начала мая на фоне вывода из Афганистана военного контингента США, боевики радикального движения "Талибан" начали широкомасштабное наступление по всей стране. Талибы захватили все крупные города Афганистана. 15 августа зашли в Кабул. При этом президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

После смены власти из Афганистана началась массовая эвакуация — сотни людей захотели покинуть страну.

Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Общество
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Дата публикации
Дата публикации
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Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото
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