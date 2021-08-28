Как украинцев вывозили из Кабула: "Телеграф" публикует эксклюзивные фото

Украина продолжает эвакуировать граждан из Афганистана.

Украина продолжает эвакуировать граждан из захваченного боевиками радикальной группировки "Талибан" Афганистана. Так 28 августа из Кабула вылетели еще три самолета.

Как сообщили в Офисе президента, вывезти удалось около 400 человек.

"Телеграф" публикует эксклюзивные фото, как граждане ожидают посадку на самолеты в Кабуле и Исламабаде.

Граждане ожидают посадку на самолет в Кабуле

Граждане ожидают посадку на самолет в Исламабаде

Кроме того, уже стало известно, что один из самолетов приземлился в аэропорту "Борисполь". В ближайшее время планируется посадка еще двух бортов.

Следует отметить, что 23 августа в Киеве приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула. На борту было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе — 27 детей.

22 августа в аэропорт "Борисполь" прибыл другой украинский самолет с 83 гражданами на борту, 31 из которых — украинцы. А первый украинский самолет вылет из Кабула еще 16 августа. Тогда удалось эвакуировать 79 граждан, 8 из которых — украинцы.

Напомним, еще с начала мая на фоне вывода из Афганистана военного контингента США, боевики радикального движения "Талибан" начали широкомасштабное наступление по всей стране. Талибы захватили все крупные города Афганистана. 15 августа зашли в Кабул. При этом президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

После смены власти из Афганистана началась массовая эвакуация — сотни людей захотели покинуть страну.