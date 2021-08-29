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Зустріч Зеленського і Байдена перенесли

Автор
Г. Лубенець
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Зустріч Зеленського і Байдена перенесли Новина оновлена 29 серпня 2021, 23:20
Байден і Зеленський

Планувалося, що президенти зустрінуться в серпні.

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена перенесена на 1 вересня.

Цю інформацію підтвердили в Білому домі, пише Голос Америки.

Видання вказує, що, згідно з початковими планами, зустріч президентів мала відбутися 31 серпня, а на 1 вересня у Зеленського були заплановані інші заходи в США.

Що стало причиною чергового перенесення не повідомляється.

Варто зазначити, що візит президента України до Вашингтона переносився кілька разів.

Спочатку Зеленський повідомляв, що зустріч з Байденом відбудеться в липні цього року, однак через ситуацію в Афганістані, візит перенесли на кінець серпня.

Американська сторона пропонувала провести зустріч до Дня Незалежності України, але цього знову не сталося.

Пізніше стало відомо, що вони зустрінуться 30 серпня, але потім цю дату перенесли на 31 серпня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що причиною тому стало "розширення програми візиту".

Нагадаємо, політолог-міжнародник, бізнес-аналітик Георгій Кухалейшвілі розповів "Телеграфу", чому це сталося і на якому рівні залишаються українсько-американські відносини.

Зустріч Зеленського і Байдена перенесли
Україна
Зустріч Зеленського і Байдена перенесли
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Зустріч Зеленського і Байдена перенесли
Зустріч Зеленського і Байдена перенесли
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