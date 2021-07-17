Байден откладывает визит Зеленского в США: что об этом известно

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон откладывается на август.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на личные источники.

Согласно информации при согласовании сообщения о визите Зеленского в США американская сторона вычеркнула слово "июльский". В сообщении шла речь про обсуждение главой Офиса президента Андреем Ермаком и заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд предстоящего визита.

Предварительно власти США предлагают перенести визит на конец августа, но успеть до Дня Независимости Украины. Украинская сторона таким вариантом недовольна.

Напомним, ранее после телефонного разговора двух президентов, сообщалось, что визит Зеленского в Соединенные штаты планировался на конец июля - начало августа. Джо Байден пригласил его посетить Белый дом.