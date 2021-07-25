Украина не приоритет: почему Байден перенес встречу с Зеленским

Вскоре после американо-немецкой сделки по "Северному потоку-2" стало известно, что визит президента Украины в США состоится не в конце июля, как ранее прогнозировалось, а в конце августа.

Политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили рассказал "Телеграфу", почему это произошло и как можно оценить украино-американские отношения с момента прихода в Белый дом Джо Байдена.

"По моему мнению, визит Владимира Зеленского в Белый дом перенесли на август на фоне договоренностей США и Германии по "Северному потоку-2". Джо Байден не пожелал брать во внимание риски для Украины от запуска российского газопровода и попросту лишил нашего лидера возможности в очередной раз донести позицию по этому вопросу. В августе планируется завершение строительства трубопровода. Американцы обставили все так, чтобы на момент визита Зеленского "Северный поток-2" воспринимался как свершившийся факт", – поясняет Георгий Кухалейшвили.

Он не исключает, что это говорит о том, что для США отношения с Германией и Россией, которые извлекают выгоду из проекта, более приоритетны, чем с Украиной, которая понесет убытки от сокращения транзита российского газа.

"Особого прогресса в украинско-американских отношениях с момента прихода к власти администрации Джо Байдена не произошло. В том числе в части противодействия агрессии России, – акцентирует эксперт. – Байден дает понять, что не готов идти на обострение отношений с РФ и вводить санкции, которые нанесут существенный ущерб ее экономике. Всё яснее становится, что украинский вопрос для американских демократов не приоритетный".

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