Зеленский рассказал, какие вопросы хочет обсудить с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет содержательной и плодотворной встречи с президентом США Джо Байденом. Об этом украинский лидер сообщил в Twitter в ответ на приглашение Белого дома.

Зеленский рассказал, что бы он хотел обсудить с американским лидером. Речь идет о важных, по мнению гаранта, вопросах стратегического партнерства Украины и США.

"Мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как безопасного вызова, экономического развития Украины и поддержки реформ", - перечислил Зеленский.

Напомним, в среду Байден наконец-то назначил дату встречи с Зеленским в Вашингтоне. Визит украинского лидера в США состоится уже после празднования юбилейного Дня независимости Украины – 30 августа. В частности, в Белом доме подчеркнули важность тесного сотрудничества стран в области энергетической безопасности.

Ранее "Телеграф" сообщал, что встреча украинского и американского президентов ожидалась в июле, но США откладывали дату. Известно, с чем были связаны такие действия Белого дома.