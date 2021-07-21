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Байден наконец назначил дату встречи с Зеленским в Вашингтоне

Байден наконец назначил дату встречи с Зеленским в Вашингтоне
20:02 Сегодня Телеграф

Президент США Джозеф Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на встречу в Вашинтон 30 августа. Об этом сообщает пресс-центр Белого дома на официальном сайте.

В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки говорится, что президент Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа 2021 года.

"Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму", - говорится в сообщении США.

Кроме того, в Белом доме отметили тесное сотрудничество стран в области энергетической безопасности, а также заявили о поддержке усилий украинского президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанных на общих демократических ценностях.

Напомним, накануне Украина была недовольна, что встречу Зеленского с Байденом в США отложили, хотя визит планировался на июль.

Ранее в США состоялась встреча американских и немецких лидеров Джозефа Байдена и Ангелы Меркель, в ходе которой они подтвердили приверженность территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.

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Таисия Ерохина
Автор: Таисия Ерохина
Просмотры: 260

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Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Встреча президентов.
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